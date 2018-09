Ekel-Alarm: Fußpflegerin erlebt grausige Überraschung unter Nagel von Patient

Eigentlich wollte ein Podologe nur den Nagelpilz eines Patienten behandeln. Doch dann fördert er etwas zu Tage, das an Ekel nicht zu überbieten ist.

Marion Wing Chie Yau ist Fußpflegespezialistin am "Harley Medical Foot and Nail Clinic" in London hat schon so ziemlich alles in ihrem Leben gesehen, was mit Füßen passieren kann, doch bei diesem Fall musste sogar "Miss Foot Fixer" (zu deutsch etwa: "Frau Fußfixierer") erst mal schlucken.

"Miss Foot Fixer": Fußpflegerin behandelt Nagelpilz - rechnet aber nicht mit diesem Fund

Ein Patient war in die Klinik gekommen, da er unter dem linken großen Zehen eine schwere Pilzinfektion (Paronychie) hatte. Sogleich behandelte Yau ihn - und schnitt dazu große Teile des entzündeten Nagels weg, um die Infektion einzudämmen. Doch mit dem, was dann passierte, hatte die Frau nicht gerechnet: Plötzlich quoll jede Menge gelber Eiter unter dem Zeh hervor.

So erklärt sie gegenüber der britischen Sun: "Ich war sehr gespannt darauf, was mich erwartet, weil ich wusste, dass da etwas unter dem Nagel war, aber ich war sehr überrascht, dass da so viel Eiter hervorkam." Dennoch habe die Prozedur keine 20 Minuten gedauert - zudem habe der Patient kaum mehr Schmerzen verspürt, berichtet sie weiter. "Wir mussten den Nagel zurückschneiden, um zu schauen, wo der Eiter herauslaufen kann und gleichzeitig entfernte ich so viel von dem Pilz wie nur möglich. Aber es heilte am Ende alles sehr gut ab."

Um es nicht erst soweit kommen zu lassen, sollten Sie folgendes Warnzeichen richtig deuten, meint hingegen Fußspezialist Robert Duff: "Paronychie wird durch eine bakterielle Infektion um das Nagelbett herum ausgelöst. Wenn es nicht behandelt wird, kann es sich zu einem Abszess bilden, was wohl in diesem Fall so auch eingetreten ist."

