Läuse, Hand-Fuß-Mund, Drei-Tage-Fieber: Fünf Krankheiten sollten Eltern kennen

Von: Anna Heyers

Sind die Kleinen für einige Stunden außer Haus, haben Eltern wieder Zeit für andere Dinge. Häufig bringt der Nachwuchs aber mehr als nur Geschichten heim: z. B. Läuse oder entzündete Augen.

Viele frisch gebackene Mütter und Väter stellen sich die Kindergartenzeit einfach nur wunderschön vor: Das Kind geht gerne hin, spielt den ganzen Tag mit seinen Freunden und lernt ganz nebenbei viel fürs Leben und das Zusammensein mit anderen Menschen. Woran die meisten Eltern in der ersten Zeit wohl eher nicht denken: Krankheiten – und zwar jede Menge. Kindergärten oder auch Vor- und Grundschulen sind fast schon eine Brutstätte der verschiedensten Erkrankungen, auch schweren Kinderkrankheiten wie Scharlach, Windpocken und Mumps, die mit Risiken verbunden sind. Kaum ist die Grippe überstanden, folgen auch schon die Bindehautentzündung oder das Magen-Darm-Virus und das Thema Kopfläuse ist ebenfalls nicht außer Acht zu lassen. Auf welche Krankheiten Sie sich mit kleinen Kindern besser gefasst machen, lesen Sie hier.

Es juckt und klebt: die Bindehautentzündung

Eine Bindehautentzündung kann sogar schon Babys treffen, ist aber sonst sehr typisch bei Kleinkindern. Kinderaugen reagieren sensibler auf Umwelteinflüsse und können sich so schnell bei Zugluft, Chlorwasser oder allergischen Reaktionen (z. B. Heuschnupfen) entzünden. „Ist das Sekret nicht nur nach dem Schlafen da, sondern ziehen sich auch im wachen Zustand­ Eiter­fäden übers Auge, sollten die Eltern mit ihrem Kind zum Arzt gehen“, rät Dr. Katrin Rackelmann-Silber in einem Artikel der Apotheken Umschau. Dann könne es sich um eine bei Kindern häufige virale Bindehautentzündung handeln. Die heilt zwar meist von selbst ab, das kann aber bis zu zehn Tagen dauern.

Symptome für eine Bindehautentzündung bei Kindern sind:

Lichtempfindlichkeit

Geschwollene Lidränder

Gerötete Augen

Verklebte Augenlider (morgens, eitriges oder schleimiges Sekret)

Brennen, Jucken und Tränen der Augen

„Fremdkörper-Gefühl“ im Auge

Kind reibt sich häufig die Augen

Der Klassiker der Kita-Krankheiten: Hand-Fuß-Mund

Um die Hand-Fuß-Mund-Krankheit kommen Kita-Kinder nur selten herum und leiden mitunter mehrmals in einer Saison daran. Ausgelöst wird die Erkrankung durch verschiedene Viren-Typen. Anzeichen sind Fieber, Halsschmerzen und fehlender Appetit. Nach etwa zwei Tagen bilden sich erst Flecken, dann Bläschen an Zunge und Zahnfleisch des Kindes. Die zeigen sich im Verlauf dann ebenfalls am Rest des Körpers – vor allem an den Handflächen und auf den Fußsohlen. Solange der Ausschlag akut ist, ist der Erkrankte hochansteckend, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mitteilt.

Gut zu wissen: Ist die Hand-Fuß-Mund-Krankheit überstanden, kann es vorkommen, dass Finger- und Fußnägel ausfallen. Dies ist jedoch recht selten.

Keine Schuppen, sondern: Kopfläuse

Gemeinhin denkt man, dass Kopfläuse auf eine schlechte Hygiene hinweisen, das stimmt allerdings nicht. Die kleinen Blutsauger bevorzugen sogar frisch gewaschene Haare. Wenn sich ihr Kind verdächtig oft am Kopf kratz, kann das ein Warnzeichen sein. Kopfläuse zu erkennen ist nämlich eher schwer: Die Tiere selbst sind winzige Punkte auf der Kopfhaut, ihre Eier (Nissen) sehen aus wie Haarschuppen.

Kitas und andere Gemeinschaftseinrichtungen müssen einen Kopflausbefall laut Robert-Koch-Institut dem Gesundheitsamt melden, Eltern bei Entdeckung der Einrichtung Bescheid geben. Die Bekämpfung der Tierchen ist zwar nervig, aber dank spezieller Shampoos oder Emulsionen sowie einem Läusekamm (Nissenkamm) gut machbar.

Gerade in Kitas und Vorschulen krabbeln diese Tierchen auf den Köpfen des Nachwuchses herum: Läuse. Entfernen lassen sie sich i.d.R. mit Nissenkamm und speziellen Gels oder Shampoos. Ein Kinderarztbesuch sollte aber immer an erster Stelle stehen.

Viruserkrankung mit hohem Fieber: das Drei-Tage-Fieber

Beim Drei-Tage-Fieber (Exanthema subitum/Roseola infantum) handelt es um eine Viruserkrankung, ausgelöst durch den Herpes-Virus 6. Die AOK informiert auf ihrer Homepage, dass sich „fast alle Kinder einmalig mit dem Herpes-Virus infizieren“ und vor allem Säuglinge und Kleinkinder bis zu drei Jahren betroffen wären. Ist das Kind erkrankt, sei plötzlich einsetzendes Fieber, das drei bis fünf Tage andauern kann, typisch. Weiter schreibt die AOK: „Die Körpertemperatur kann dabei auf bis zu 40 Grad Celsius ansteigen. So plötzlich wie das Fieber gekommen ist, fällt es auch wieder ab.“

Im Anschluss kann sich ein leichter Hautausschlag zeigen, vor allem im Bereich der Brust und des Rückens. Dieser bleibt etwa zwei bis drei Tage und sollte sich dann zurückbilden. Beim Drei-Tage-Fieber ist ein Arztbesuch immer zu empfehlen.

Häufige Erkrankung: der Magen-Darm-Infekt

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gehören Magen-Darm-Infektionen mit Abstand zu den häufigsten Infektionskrankheiten – weltweit: „Fast jeder Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens zumindest einmal an einem Brechdurchfall. Oft sogar mehrmals.“ Meist sind es Noro- oder Rotaviren, die den Brechdurchfall auslösen.

Das Gute: Die Infektion selbst ist in der Regel nur kurz. Und wenn das Kind 24 Stunden symptomfrei ist, wieder isst und sich normal verhält, kann es wieder zurück in Kita oder Schule. Das Schlechte: Bringt der Nachwuchs den Infekt mit nach Hause, sind häufig alle Familienmitglieder nach und nach dran – er ist nämlich sehr ansteckend.

Gut zu wissen: Eltern sind verpflichtet, den Betreuungseinrichtungen jeden Magen-Darm-Infekt mitzuteilen (bei Kindern unter sechs Jahren), damitverstärkte Hygienemaßnahmen ergriffen werden können.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.