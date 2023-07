Fettleber vorbeugen: Getränke wie Kaffee, Ingwertee, Fencheltee, Tomaten- und Orangenschaft schützen

Einer Fettleber und dem gefürchteten Leberkrebs kann neben ausreichend Bewegung über die Ernährung sowie Tee und Saft aus Obst oder Gemüse vorgebeugt werden.

In Deutschland leben schätzungsweise 20 Millionen Menschen mit einer nicht-alkoholischen Fettleber (NAFL), der weltweit häufigsten Form dieser Lebererkrankung, so der Berufsverband niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e. V. Betroffene bringen die unspezifischen Symptome wie Müdigkeit häufig nicht mit der Leber in Verbindung. Es gibt Möglichkeiten, einer Fettleber entgegenzuwirken beziehungsweise diese zu heilen.

Kaffee und Tee unterstützen eine gesunde Leber

Die Gewürzpflanze Ingwer ist ideal, um die Leberfunktion zu unterstützen oder eine bestehende Fettleber rückgängig zu machen. © Imaginechina-Tuchong/Imago

Eine Fettleber kann durch eine Ernährungsumstellung rückgängig gemacht werden, indem man Lebensmittel wie Knoblauch, Brokkoli, Spinat, Radieschen, Tomaten, Zitronen, Grapefruit und Kurkuma in den Speiseplan einbezieht.

Zum Trinken empfehlen sich bestimmte Tee-Sorten und Säfte zur Unterstützung der Leberfunktion:

Kaffee kann nicht nur die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit steigern sowie eine Gewichtsabnahme verbessern, sondern schützt die Leber vor Erkrankungen wie Fettleber.

Warmes Wasser mit frischem Ingwer getrunken ist nicht nur gut für das Immunsystem, sondern schützt auch die Leber, beugt Verfettung vor und verbessert die Verdauung, besonders in Kombination mit Kurkuma, welches das Risiko einer Leberentzündung wie Leberzirrhose senken kann.

Fencheltee ist für seine beruhigende und entzündungshemmende Wirkung bekannt, lindert Verdauungsbeschwerden wie Blähungen und Bauchschmerzen und entlastet auch die Leber.

Brennnesselblätter mit heißem Wasser aufgegossen können als Tee nicht nur bei Blasenentzündung helfen, sondern auch den Stoffwechsel ankurbeln sowie die Entgiftung von Leber und Galle unterstützen.

Orangen sind reich an entzündungshemmenden und antioxidativen Polyphenolen und können daher die Leber in ihrer gesunden Funktion unterstützen.

Tomaten zeichnen sich durch ihren hohen Wassergehalt aus und sind reich an Glutathion, einem Antioxidans, das bei der Entgiftung hilft und die Heilung der Fettleber unterstützt.

