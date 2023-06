Die Zahl der tödlichen Erkrankungen nimmt zu: Drei Anzeichen für einen „stillen Killer“

Von: Judith Braun

Immer mehr Menschen leiden unter einer Fettleber. Dabei handelt es sich um eine tückische Erkrankung, die sich erst spät bemerkbar macht.

Die Verfettung einer Leber bringen viele Menschen vermutlich mit einem überhöhten Alkoholkonsum in Verbindung. Allerdings können auch andere Faktoren zu dem Leiden führen. Denn neben der alkoholischen Fettlebererkrankung (ALFD) gibt es immer mehr Fälle von Patienten mit einer nicht-alkoholischen Fettleber (NALFD). Im schlimmsten Fall kann auch diese zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen und tödlich enden. Achten Sie daher auf drei wichtige Anzeichen.

Fettleber als „stiller Killer“: Drei Anzeichen, die Sie kennen sollten

Fettleber kann im schlimmsten Fall zu Leberkrebs führen und tödlich enden. © Pond5/IMAGO

Bei der nicht-alkohlischen Fettleber handelt es sich um eine heimtückische Erkrankung, die sich laut Befürchtungen von Experten schnell zu einer stillen Epidemie entwickeln könnte. In Deutschland leiden bereits jeder dritte Erwachsene und jedes dritte übergewichtige Kind unter einer NALFD. Dabei ist die Fettleber von Außen nicht immer sichtbar, auch wenn Übergewicht zu ihren Risikofaktoren zählt. Tritt sie mit anderen Ursachen für Lebererkrankungen (zum Beispiel Infektionen wie Hepatitis oder übermäßiger Alkoholkonsum) auf, dann stellt die Lebererkrankung in Großbritannien laut der britischen Tageszeitung Daily Mirror die häufigste Todesursache bei Erwachsenen in den Dreißigern und Vierzigern dar. Um sie rechtzeitig zu bemerken, sollte man folgende Anzeichen kennen:

Dumpfer Schmerz oben rechts im Bauch

Extreme Müdigkeit

Unerklärlicher Gewichtsverlust

Dabei werden die Folgen und Beschwerden in der Regel erst viel später deutlich, wenn die Leberzirrhose einsetzt. Jahrelange Entzündungen können dazu führen, dass sich die Leber verklumpt und kleiner wird. In diesem Stadium zeigen sich meist folgende Symptome:

Juckreiz

Gelbfärbung von Haut und Augenweiß

Schwellung der Beine, Füße, Knöchel und des Bauches

Lebererkrankung: Schaden in bestimmten Stadium nicht mehr rückgängig zu machen

Häufig ist der Schaden dann bereits nicht mehr rückgängig zu machen. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit eines Leberversagens und Leberkrebs dramatisch. Obwohl Lebererkrankungen größtenteils vermeidbar sind, da das Organ sehr widerstandsfähig ist und sich als einziges im menschlichen Körper regenerieren kann. Eine Fettleber kann beispielsweise mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung geheilt werden, so dass es gar nicht zu Folgeschäden kommen muss.

Da diese Krankheit so schleichend verläuft und oft unbemerkt bleibt, betonen Experten, dass es wichtig ist, den Lebensstil schon früher im Leben zu ändern. Professor Jonathan Fallowfield, Leiter der Leberforschung an der Universität Edinburgh erklärt: „Im Großen und Ganzen wissen die meisten Menschen nicht, dass sie eine Fettleber haben. Dabei handelt es sich oft um Menschen, die außen dünn und innen dick sind. Sie neigen dazu, viszerales Fett um den Bauch zu transportieren und zeigen selten andere Symptome als Müdigkeit.“

