Immer mehr Menschen von einer Fettleber betroffen: Wie Ihre Leber sich regenerieren kann

Von: Kristina Wagenlehner

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter einer Fettleber-Erkrankung. (Symbolbild) © Science Photo Library/IMAGO

Experten warnen vor der wachsenden Gefahr der Fettleber, die durch ungesunden Lebensstil verursacht wird. Doch das Organ kann sich regenerieren.

Laut der Deutschen Leberstiftung hat bereits ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland eine vergrößerte Leber aufgrund von Fetteinlagerungen. Besorgniserregend ist auch, dass jedes dritte übergewichtige Kind an einer nicht-alkoholischen Fettleber erkrankt ist. Die Experten befürchten, dass sich diese Erkrankungen in Zukunft noch schneller ausbreiten werden als bisher erwartet. Die gute Nachricht:

Eine Fettleber kann sich durch eine Änderung des Lebensstils teilweise oder sogar vollständig zurückbilden, wie 24vita.de berichtet.

Die Ursache einer Fettleber ist häufig ein ungesunder Lebensstil mit kalorien- und kohlenhydratreicher Ernährung sowie Bewegungsmangel. Zusätzlich zur eigentlichen Fettleber können auch weitere gesundheitliche Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes auftreten.

