Essen gegen Schmerzen: Fünf der besten Tipps von Starkoch Johann Lafer

„Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand, dass wir das Leben schmerzfrei genießen können“: Johann Lafer zeigt in seinem neuen Buch, wie das gelingen kann.

Allein in Deutschland leiden bis zu 20 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Auch Starkoch Johann Lafer hat einen langen Leidensweg hinter sich: „Ich hatte einen kaputten Meniskus, Arthrose und dann noch eine OP und litt jahrelang unter starken Schmerzen im Knie.“ Erst als er auf die Ernährungsmedizinerin Petra Bracht und ihren Mann, den Schmerzspezialisten Roland Liebscher-Bracht trifft, hat das Leiden ein Ende.

Denn, was viele nicht wissen: Bei Entzündungen kommt der Ernährung eine ganz besondere Rolle zu. Diese können nicht nur durch eine zu säurelastige Nahrung getriggert werden, sondern auch durch verschiedene andere Substanzen in Lebensmitteln, die vom Körper als ‚Gefahr‘ gedeutet und deshalb unschädlich gemacht werden sollen. Dadurch entstehen zu hohe Spannungen in Muskeln und Faszien – und diese wiederum verursachen Schmerzen. Die richtigen Lebensmittel dagegen unterstützen die Abheilung entzündlicher Prozesse im Körper und reduzieren eine chronische Übersäuerung. Dadurch können die überspannten Muskeln wieder entspannen, die Faszien werden wieder elastischer und die Schmerzen können verschwinden. „Jeder kann seine Gesundheit mit jeder Mahlzeit zum allergrößten Teil selbst in die Hand nehmen“, so Lafer.

Fünf Ernährungstipps, die Schmerzen lindern

Grund genug für das Trio, gemeinsam ein Kochbuch zu entwickeln. Für alle, die unter Schmerzen leiden, aber auch für alle, die es mit der veganen Ernährung versuchen ohne auf Genuss verzichten zu wollen.

Johann Lafer ist Koch, Unternehmer und Buchautor. (Archivbild) © Imago

Im Kochbuch „Essen gegen Schmerzen – das Kochbuch“ werden verschiedene Empfehlungen aufgeführt. Eine Auswahl:

Mehr Grünzeug bitte: Viele denken leider immer noch, dass sie entweder genießen können oder Gras futtern müssen wie ein Kaninchen. Dabei sind Gesundheit und Genuss ja gar kein Widerspruch. Es geht einfach um die Abkehr vom Genuss mit ausschließlich tierischen Lebensmittel hin zum Genuss mit mehr pflanzlichen Lebensmitteln.

Perfekte Deckung: Eine Ernährung basierend auf Gemüse, Salat und Kräutern, Hülsenfrüchten, Obst, Beeren, Getreide, Nüssen und Pilzen deckt unseren täglichen Bedarf an Nähr- und Vitalstoffen optimal. Sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, Antioxidantien, Mineralstoffe und Spurenelemente, aber auch wichtige Aminosäuren und Vitamine finden sich in keiner anderen Gruppe von Nahrungsmitteln in dieser Fülle und Kombination so gut vertreten.

Schnelle Wirkung: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bei einer Umstellung von fleischreicher auf pflanzliche Ernährung bereits nach 24 Stunden die Zahl der Bakterien mit reparierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften nachweislich zugenommen hat.

Omega3-Fettsäuren für gesunde Knochen: Omega3-Fettsäuren wirken Entzündungen entgegen, fördern die Knochenmineralisierung und verhindern übermäßigen Knochenabbau. Davon können ganz besonders Menschen mit Arthrose und Osteoporose profitieren. Allerdings kann unser Körper Omega3Fettsäuren nicht selbst herstellen. Wichtig ist daher eine Ernährung reich an Pflanzenölen mit einem hohen Gehalt an entzündungshemmenden Fettsäuren, wie sie in Lein-, Hanf- oder Walnussöl zu finden sind. Aber Vorsicht, der »Superstoff« ist empfindlich: Die Öle eignen sich vor allem für die kalte Küche. Bei Hitze gehen ihre wertvollen Inhaltsstoffe schnell verloren. Zum Kochen, Dünsten und Braten empfiehlt sich kalt gepresstes Rapsöl und Olivenöl.

Bloß nicht sauer sein: Viele industriell hergestellte Lebensmittel und auch Fleisch werden eher sauer als basisch verstoffwechselt. Um den Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, lässt sich eine Ernährungsumstellung nicht umgehen. Das bedeutet nicht nur, Lebensmittel, die Säuren bilden, zu reduzieren, sondern gleichzeitig auch auf solche Lebensmittel zu setzen, die basisch verstoffwechselt werden und damit den Basenanteil im Körper fördern. Obst und Gemüse sind hier unschlagbar! Gut zu wissen: Nicht alles, was sauer schmeckt, wird auch basisch verstoffwechselt - das beste Beispiel sind Zitrusfrüchte wie Zitronen und Grapefruits.

Text: Yvonne Walbrun

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.