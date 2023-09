Familien-Dynamik: Wie sich das Verhalten der Eltern auf Kinder auswirkt

Von: Laura Knops

Die Erziehung beeinflusst das Verhalten von Kindern – aber wirkt sie sich auch auf das Temperament des Nachwuchses aus? Das wurde jetzt untersucht.

Die familiäre Herkunft bestimmt zwar nicht alleine über Glück und Unglück im Leben eines Kindes. Trotzdem hat die Familie einen großen Einfluss darauf, wie sich ein Kind entwickelt. Im Bund der Familie sammeln Kinder erste, lebenswichtige Erfahrungen und erwerben grundlegende Fähigkeiten, mit den Höhen und Tiefen des Lebens umzugehen. Die Erziehung wirkt sich auch auf das Temperament und die Persönlichkeit von Kindern aus, wie Wissenschaftler des Deutschen Jugendinstituts in einer aktuellen Studie herausfanden.

Dysfunktionaler Erziehungsstil: Erst dann problematisch, wenn er regelmäßig Anwendung findet

Das Ziel der Erziehung sollte sein, dass Kinder sich zu autonomen und stabilen Persönlichkeiten entwickeln können. Erziehungswissenschaftler unterscheiden zwischen drei dysfunktionalen Erziehungsweisen. Alle drei wirken sich dabei zwangsläufig auf das Verhalten und Temperament der Kinder aus. Als dysfunktional werden dabei negative Verhaltensmuster verstanden, welche Eltern regelmäßig im Umgang mit ihren Kindern zeigen. Sowohl zu nachgiebiges Verhalten und das Fehlen von Regeln als auch die Abwesenheit der Eltern gilt in der Erziehung als dysfunktional. Häufige Überreaktionen, Impulsivität oder Ungeduld gegenüber den Bedürfnissen des Nachwuchses fallen ebenfalls in diese Kategorie. Als letzte Kategorie identifizierten die Wissenschaftler Feindseligkeit oder die Neigung zu harter Bestrafung.

Während diese Muster in beinahe jeder Familie von Zeit zu Zeit vorkommen, werden dysfunktionale Verhaltensmuster erst dann problematisch, wenn sie regelmäßig auftreten oder zur Norm werden. Um herauszufinden, ob Mütter und Väter sich grundsätzlich in ihren Erziehungsstilen unterscheiden, befragte das Team um Studienautor Christoph Liel etwa 550 Paare mit ein- bis sechsjährigen Kindern. Alle Teilnehmer kamen dabei aus sozial „gut situierten“ Milieus und hatten bereits an früheren, repräsentativen Studien teilgenommen.

Mütter und Väter unterscheiden sich nur gering im Erziehungsverhalten

Das Ergebnis: Mütter sind immer noch die wichtigste Bezugsperson in vielen Familien. Bei den Erziehungsstilen gibt es allerdings nur geringe Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. „Mütter berichteten etwas häufiger von Überreaktionen, Väter etwas öfter von feindseligen Verhaltensweisen. Vor allem aber sahen wir: Erziehung ist ein systemisches Geschehen – Mütter und Väter agieren nicht allein für sich, sondern sie beeinflussen sich wechselseitig“, erklärt Christoph Liel, wissenschaftlicher Referent am Deutschen Jugendinstitut, gegenüber der Zeitschrift Psychologie Heute.

Mütter scheinen demnach häufiger nachlässiges oder überreagierendes Erziehungsverhalten des Vaters auszugleichen, indem sie es zu kompensieren versuchen. Teilnehmerinnen berichteten beispielsweise, sich selbst nachgiebig zu verhalten, wenn der Vater überreagierte. Auch die Zufriedenheit in der Partnerschaft schien zudem eine Rolle zu spielen. So glichen Mütter, die sich unzufrieden fühlten, dies mit nachgiebigerem Verhalten aus. Unzufriedene Väter dagegen häufiger mit weniger nachgiebigem.

Erziehungsstil der Eltern wirkt sich auf Kinder aus

Der Erziehungsstil der Eltern scheint sich dabei langfristig auf das Temperament von Kindern auszuwirken. Wie genau, konnten die Forscher allerdings nicht herausfinden. „Kinder mit einem sogenannten „schwierigen Temperament“ sind oft schwerer zu beruhigen und zu trösten oder haben häufiger Wutausbrüche als andere Kinder. Ob sie „einfach so sind“ oder von den Eltern nur so wahrgenommen werden, wissen wir nicht. Auch haben wir mit dieser Querschnittstudie nicht klären können, ob die Kinder damit auf elterliches Fehlverhalten reagieren“, erklärt Christoph Liel.

Klar ist jedoch, dass Eltern von Kindern mit „schwierigem Temperament“ häufiger dysfunktionale Verhaltensweisen an den Tag legen. Sie reagieren also häufiger über, sind nachgiebiger oder gar feindselig. Das Problem: Reagieren Eltern regelmäßig negativ, kann dies zu einem Teufelskreis führen, bei dem das Verhalten von Eltern und Kindern immer weiter aus dem Ruder läuft. Langfristig führt dies zu starkem Stress und Überforderung bei allen Beteiligten.

