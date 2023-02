Marie Kondo gesteht: Sie hat „aufgegeben“, hinter ihren drei Kindern aufzuräumen

Von: Anna Katharina Küsters

Auch die Königin der Ordnung ist nicht immer Herrin über das Chaos bei sich zu Hause. Die Lifestyle-Expertin Marie Kondo verrät, was sie stattdessen erfüllt.

Berühmt wurde Marie Kondo mit ihrem Buch „Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“, das 2013 erschien. Darin beschreibt die Beraterin nicht nur ihr Ordnungskonzept, sondern verrät auch, warum eine geordnete Wohnung oder ein aufgeräumtes Haus den Bewohnern hilft, ein erfülltes Leben zu führen. Nun hat sich in den vergangenen zehn Jahren aber auch in Marie Kondos Leben viel verändert. Sie ist dreifache Mutter und das Thema Ordnung geht sie mittlerweile ganz anders an.

Marie Kondo gesteht: Sie hat „aufgegeben“ hinter, ihren drei Kindern aufzuräumen

Auch bei Marie Kondo ist es zu Hause manchmal unordentlich. © Marco Piraccini/Imago

Wahrscheinlich war es für den Aufräum-Guru Marie Kondo nicht einfach, zuzugeben, dass es auch bei ihr zu Hause manchmal unordentlich ist. In einem Interview mit der Washington Post gestand sie, dass ihre drei Kinder ihr Konzept von Ordnung auf den Kopf gestellt hätten: „Bis jetzt war ich eine professionelle Aufräumerin, also habe ich das beste gegeben, mein Zuhause zu jeder Zeit aufgeräumt zu halten. Das habe ich sozusagen in einer guten Art und Weise für mich aufgegeben. Ich realisiere jetzt, dass es wichtig ist für mich, Zeit mit meinen Kindern zu Hause zu genießen.“

Dass ihr Haus dabei nicht jeder Zeit so sauber sein kann wie früher, stört sie jetzt allerdings nicht mehr – auch Marie Kondo hat nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und die habe sie sich früher oftmals sehr vollgepackt. Heute achtet sie darauf, drei Mal am Tag eine Tasse Tee zu trinken und den Termindruck zu verringern. Unter anderem auch, indem sie weniger Zeit dafür aufbringt, ihr Zuhause allzeit sauber und ordentlich zu halten.

Marie Kondo: Neues Lebenskonzept in Buch vorgestellt

Diese Weisheit möchte Marie Kondo natürlich niemandem vorenthalten und hat über ihr neu gewonnenes Lebenskonzept ein Buch mit dem Titel „Kurashi. Der japanische Lebensstil für ein erfülltes Leben“ geschrieben. Darin konzentriert sich Marie Kondo auch aufs Aussortieren – allerdings nicht aufs Aussortieren des Kleiderschrankes, sondern der Dinge, mit denen wir im Leben Zeit verbringen. Im übertragenen Sinne bedeutet das so viel wie: Wenn der Leser es schafft, sich für ihn wichtigen Dingen im Leben zuzuwenden, dann ist es auch nicht schlimm, wenn sich zu Hause Wäscheberge stapeln und das Badezimmer nicht geputzt ist. Ihre Kinder scheinen selbst den Ordnungs-Guru Marie Kondo etwas auf den Boden der Unordentlichkeit zurückgebracht zu haben.

