„Man kann Kinder abrichten“: Hirnforscher sieht großes Problem an Schulen

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Fühlen sich Kinder geliebt, herrschen im Gehirn optimale Lernbedingungen vor, so Forscher Gerald Hüther. © Tanya Yatsenko/Imago

Von Sprechfertigkeiten bis hin zu Schulnoten: Viele Eltern üben bewusst oder unbewusst Druck auf ihre Kleinen aus. Doch Wissen lässt sich Kindern nicht beibringen, so ein bekannter Lernforscher.

Freude am Lernen das Wichtigste überhaupt, was in der Schule vermittelt werden sollte. So sieht das Professor Gerald Hüther, Neurobiologe und Lernforscher. „Wenn die Futsch ist, ist ein Kind nicht mehr zukunftsfähig“. Wenn es keine Freude mehr am eigenen Entdecken und Gestalten habe, sei auch ein Einser-Abitur nichts wert, wird Hüther von BR24 zitiert.

Er sieht einige Ansätze im Schulsystem als nicht kindgerecht an. „Was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass [man Kindern Wissen nicht beibringen kann]. Man kann Kinder abrichten, bestimmte Tätigkeiten auszuführen oder man kann Kinder sogar dazu abrichten, Dinge auswendig zu lernen. Aber Wissen muss sich das Kind selbst aneignen“, so der Lernforscher in einem BR24-Beitrag. Dazu könne man kein Kind zwingen, „das geht auch nicht mit einer Schulpflicht, das geht auch nicht mit Druck. Das geht auch nicht mit Belohnungen oder guten Zensuren, die man verspricht. Das geht nur, indem man Bedingungen schafft, in denen das Kind von sich aus bereit ist, sich dieses Wissen aneignen zu wollen“. In den Schulen könnten diese Bedingungen aber vielerorts nicht geschaffen werden. Wie Eltern und Lehrer es schaffen, dass das Kind die Freude am Lernen nicht verliert und sich so langfristig Wissen aneignen kann, erfahren Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.