Entzündungen im Körper ausbremsen: Zehn Lebensmittel, die dabei helfen

4 / 10

In Kräuter stecken großen Mengen an sekundären Pflanzenstoffen und ätherischen Ölen. So enthält beispielsweise Thymian Thymol und Minze Menthol, die antientzündlich wirken, indem sie in den Botenstoffwechsel des Immunsystems eingreifen. © Panthermedia/Imago