Cheyne Kobzoff war übergewichtig und Alkoholiker. Als er in Depressionen rutscht, entscheidet er sich für einen kalten Entzug. Mit erstaunlichen Folgen.

Cheyne Kobzoff befand sich vor einem Jahr in einem Teufelskreis: Er trank, weil er unglücklich war. Und er war unglücklich, weil er zu viel trank. Zudem war der heute 33-Jährige übergewichtig. Als der US-Amerikaner am Tiefpunkt ist, fasst er einen radikalen Entschluss: Er macht einen kalten Entzug. Mit Erfolg.

33-Jähriger macht kalten Entzug – und hat 24 Kilo abgenommen und ist wieder glücklich

Seit einem Jahr ist er trocken. Doch es kommt noch besser: Zudem hat er 24 Kilo abgenommen und sieht völlig verändert aus. Auf der Nutzer-Plattform Reddit berichtet er von seiner unglaublichen Transformation und darüber, dass er nun ohne Alkohol "tausendmal glücklicher" sei.

Er ist sogar so sehr von der Schädlichkeit von Bier, Wein & Co. überzeugt, dass er sich geschworen hat, nie wieder einen Tropfen anzurühren. Zu groß sei die Angst, wieder in eine Abwärtsspirale zu geraten.

Studien untermauern seine Behauptungen: Diese stellten bereits in der Vergangenheit fest, dass Alkohol nicht nur dick macht, sondern auch Gehirn und Leber angreift. Bereits kleine Mengen sollen das Absterben von Gehirnzellen begünstigen. Schätzungsweise sterben jedes Jahr etwa 74.000 Menschen in Deutschland an den Folgen von Alkoholkonsum.

