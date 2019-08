Vier Anzeichen: So einfach erkennen Sie, ob Ihr Herz gesund ist

Die häufigste Todesursache in Deutschland: Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt. Das Herz kann aber geschützt werden, wenn man Warnzeichen früh erkennt.

Als größter Muskel im Körper schlägt das Herz rund 100.000 Mal pro Tag und pumpt dabei jedes Mal Blut durch den ganzen Körper. Hochgerechnet auf das ganze Leben kommen da schon mal über zwei Milliarden Schläge zusammen. Doch das Herz ist nicht vor Krankheiten gefeit: Von Bluthochdruck und Arteriosklerose bis hin zu Schlaganfall und Herzinfarkt reicht die Palette der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die für die meisten Tode in Deutschland verantwortlich sind.

Nicht nur der regelmäßige Check-Up beim Arzt ist deshalb immens wichtig, sondern auch das eigene Körpergefühl: Unser Körper zeigt etwa durch nächtliches Herzrasen an, dass etwas nicht stimmt. Doch auch andere Signale sollten wir ernst nehmen.

Krankes Herz? Diese Warnsignale sollten wir besser ernst nehmen

1. Eine diagonale Falte im Ohrläppchen kann auf eine Herzkrankheit hinweisen. So kam ein indischer Arzt zu der verblüffenden Erkenntnis, dass die Mehrheit seiner Patienten mit Ohrläppchen-Falte an einer koronaren Herzkrankheit litt, die durch Arteriosklerose (Arterienverkalkung) in den Herzkranzgefäßen gekennzeichnet ist. Außerdem waren alle Patienten mit Ohrläppchen-Falte von Bluthochdruck betroffen.

2. Knotige, gelblich-orange Fettablagerungen an Händen, Knien oder am Oberlid können sich ebenfalls als Krankheitsanzeiger erweisen, wie der Focus berichtete. So kennzeichnen sie einen erhöhten Cholesterinspiegel, der als Risikofaktor für Arteriosklerose gilt, die wiederum die Entstehung von Schlaganfall oder Herzinfarkt fördert.

3. Uhrglasnägel sind ein weiterer Hinweis für eine Herzkrankheit. Die rundlich verformten Fingernägel führen Mediziner auf eine mangelnde Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff zurück. Dem Focus zufolge kann dahinter eine Herzschwäche stecken.

4. Wer einen weißen Ring um die Iris im Auge bei sich bemerkt, sollte ebenfalls zum Arzt gehen. Vor allem bei älteren Menschen kommt der sogenannte "Greisenbogen" häufiger vor: Er entsteht durch Fettablagerungen und kann Zeichen einer Fettstoffwechselstörung und einer Herzkrankheit sein.

jg