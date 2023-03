Spitzenmedizin: Münchens Kliniken unter den weltbesten, Berliner Charité als bestes deutsches Krankenhaus gekürt

Von: Susanne Sasse

Die Charité ist laut Newsweek Deutschlands bestes Krankenhaus. © Christoph Soeder/dpa

Welches ist die beste Klinik der Welt? Wo werden Patienten im deutschsprachigen Raum am besten betreut? Antwort auf diese Fragen gibt das in New York erscheinende Magazin Newsweek in seinem Klinikranking, das laut den Autoren auf einem datenbasierten Vergleich beruht. Obwohl die besten Plätze vorrangig an Kliniken in Nordamerika gehen, steht Deutschland sehr gut da im internationalen Vergleich.

Das Klinikum rechts der Isar belegt im deutschen Ranking Platz 3. © Matthias Balk/dpa

Beide Münchner Unikliniken sind weltweit unter den absoluten Top-Kliniken. Das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM) liegt deutschlandweit auf Platz 3, weltweit auf Platz 20. Das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität belegt deutschlandweit Platz 4, weltweit Platz 31. Dies schreibt das New Yorker Magazin Newsweek. Platz 1 im deutschlandweiten Ranking belegt die Charité in Berlin, die weltweit auf Platz 7 landet. Platz 2 in Deutschland erreichte das Universitätsklinikum Heidelberg (weltweit Platz 13).

Das LMU-Klinikum belegt Platz vier unter den deutschen Kliniken. © Sven Hoppe/dpa

Die vergangenen zwei Jahre mit den vielen Herausforderung durch die Covid-19-Pandemie waren ein großer Stresstest für die Kliniken weltweit, so Newsweek, das mit seiner Studie eine datenbasierte und damit objektive Vergleichmöglichkeit schaffen will. Übrigens: Die weltbeste Klinik ist laut dem Ranking die Mayo Clinic in Rochester im Südosten des US-Bundesstaats Minnesota. Dieses Klinikum beschäftigt 60 000 Mitarbeiter. Zum Vergleich: Das Klinikum rechts der Isar hat derzeit rund 6600 Mitarbeiter. Am LMU-Klinikum sind derzeit 10 400 Mitarbeiter beschäftigt. Die Charité in Berlin beschäftigt 17600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist einer der größten Arbeitgeber der Bundeshauptstadt und hat mit Tochterunternehmen 20 900 Beschäftigte. Das sind zwar sehr viele, aber dennoch nur ein Drittel der Mitarbeiter der riesigen Mayo Clinic.

So gut sind die Kliniken in der Schweiz

Auch interessant: Da heißt es manchmal, die Schweizer Kliniken seien besser als Deutsche - dieses Gerücht stimmt nicht ganz. Zwar sind die Schweizer ganz vorne dabei - aber die Charité ist besser. Das Uniklinikum Zürich landete im weltweiten Vergleich aus Platz 12, das Centre Hospitalier Universitaire Vaudois in Lausanne auf Platz 14 und das Universitätsspital Basel auf Platz 15.

So schneiden die Kliniken im Nachbarland Österreich ab

Bestes Krankenhaus in Österreich ist das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus mit Platz 30 im weltweiten Ranking. Zweitbeste Klinik in Österreich ist laut Newsweek das Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck mit weltweit Platz 58.

Das sind die Top-20-Kliniken weltweit

Die weltweit vier besten Kliniken liegen übrigens alle in den USA, dem Land der Spitzenmedizin: Nach der Mayo-Klinik in Rochester folgt auf weltweit Platz 2 die Cleveland Clinic in Cleveland/Ohio. Platz 3 belegt das Massachusetts General Hospital in Boston/Massachusetts. Platz 4 belegt das The Johns Hopkins Hospital in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Auf Platz 5 landete das Toronto General - University Health Network in Toronto in Kanada. Platz 6 weltweit erreicht das Karolinska Universitetssjukhuset in Solna in Schweden. Auf Platz 7 steht die Berliner Charité, gefolgt von dem Pariser Krankenhaus AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière in Frankreich auf Platz 8. Platz 9 belegt das Singapore General Hospital. Und mit Rang 10 unter die Top-Ten-Kliniken der Welt geschafft hat es das UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien.

Platz 11 belegt das Sheba Medical Center in Ramat Gan in Israel vor dem Universitätsspital Zürich auf Platz 12. Platz 13 belegt das Universitätsklinikum Heidelberg in Deutschland. Nach dem Centre Hospitalier Universitaire Vaudois im schweizerischen Lausanne auf Platz 14 steht das Uniklinikum Basel auf Platz 15. Platz 16 steht das Stanford Health Care - Stanford Hospital in Stanford im US-Bundesstaat Stanford. Das Universitätsklinikum in der japanischen Hauptstadt Tokyo landet weltweit auf Platz 17. Platz 18 gehört wieder einer US-amerikanischen Klinik, und zwar dem Brigham And Women‘s Hospital in Boston. Platz 19 belegt das AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou in der französischen Hauptstadt Paris. und auf Platz 20 steht das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München in München.

Für das Ranking haben die Experten von Newsweek mit dem Statistik-Portal Statista zusammengearbeitet. Untersuchte Kategorien waren elf medizinische Fachgebiete. Dies sind die Kardiologie, die Herzchirurgie, die Onkologie, die Endokrinologie, die Neurologie, die Neurochirurgie, die Orthopädie, die Gastroenterologie, die Pulmologie, die Pädiatrie und erstmals auch der Fachbereich Urologie.

Die Top-20 der Kliniken in Deutschland

Rang 1 erreichte die Charité Berlin mit einem Score von 93,49%. Das Universitätsklinikum Heidelberg belegt Platz 2 mit einem Score von 92,37%. Platz 3 erreichte das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München mit einem Score von 87,09%. Das LMU-Klinikum in München folgt mit Platz vier und einem Score von 86,60%. Rang 5 erreicht deutschlandweit die Medizinische Hochschule Hannover mit einem Score von 86,02%. Gefolgt vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf auf Platz 6 mit einem Score von 84,78%. Danach steht die Uniklinik Köln auf Rang 7 (83,04%). Das Universitätsklinikum Freiburg erreicht mit dem Score von 82,73% Rang 8. Platz 9 belegt das Universitätsklinikum Essen (81,64%). Auf Platz 10 steht das Universitätsklinikum Tübingen mit 81,47%. Das Universitätsklinikum Erlangen erreicht mit 81.35% Rang 11. Platz 12 belegt das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden mit 81,28%. Platz 13 macht das Universitätsklinikum Bonn (78,60%). Platz 14 erreicht das Universitätsklinikum Düsseldorf mit einem Score von 8,10%. Rang 15 erreicht die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (77,63%). Platz 16 macht das Universitätsklinikum Würzburg (77,61%) Platz 17 erreicht das Universitätsklinikum Ulm (77,53%). Rang 18 das Universitätsklinikum Münster (77,39%) Rang 19 das Universitätsklinikum Leipzig (77,12%) und Rang 20 die Uniklinik RWTH Aachen (76,77%).