4-Wochen-Diät gegen Entzündungen: Chronische Krankheiten durch Ernährung heilen

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Kaffee in Maßen entfaltet antientzündliche Wirkung. © Jose Carlos Ichiro/Imago

Entzündungen im Körper können einige Krankheiten begünstigen. Asthma und Rheuma zählen dazu. Durch das Weglassen bestimmter Lebensmittel können Sie Beschwerden lindern. Eine Anleitung:

Mehr zum Thema Chronische Krankheiten durch Ernährung heilen: Ärztin empfiehlt 4-Wochen-Diät gegen Entzündungen

Bindehautentzündung, Mandelentzündung bis Blinddarmentzündung: An jeder Stelle im Körper kann es zu einer Entzündung kommen. Das ist im Grunde nichts Schlechtes, sondern überlebensnotwendig. Denn eine Entzündung ist nichts anderes als eine Reaktion des Körpers auf potenziell schädliche Reize wie Krankheitserreger, UV-Licht oder chemische Substanzen. Ziel der Entzündung ist es, den schädlichen Reiz zu inaktivieren. Doch chronische Entzündungen begünstigen eine ganze Reihe von Krankheiten wie Rheuma, Endometriose, Arthrose oder Allergien.

Im Ratgeber des Fachverlags TRIAS mit dem Titel „Chronische Entzündungen – Reizarm essen“ erklärt Dr. med. Daniela Oltersdorf, Frauenärztin in einer gynäkologischen Gemeinschaftspraxis im schwäbischen Calw, welche Lebensmittel man meiden oder nicht in großen Mengen essen sollte, wenn man an einer entzündlichen Krankheit leidet oder einer solchen vorbeugen will. Außerdem führt die Fachärztin in ihrem Buch antientzündliche Nahrungsmittel auf.

Zucker, Weizen und Milchprodukte weglassen: mit der richtigen Ernährung gegen Entzündungen

„Unsere tägliche Nahrung ist eine starke Waffe gegen Entzündungsprozesse in unserem Körper. Wir müssen sie nur gekonnt einsetzen“, so formuliert es Buchautorin Daniela Oltersdorf, die selbst von Intoleranzen gegen Histamin, Fructose und Laktose betroffen ist und sich auch deshalb intensiver mit dem Thema „Ernährung bei chronischen Entzündungen“ beschäftigt. In ihrem Ratgeber erklärt sie, wie eine vierwöchige antientzündliche Diät aussehen kann. Eine Anleitung finden Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.