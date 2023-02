Vier Ernährungskonzepte, die lebensverlängernde Wirkung entfalten

Haferflocken, Früchte und Joghurt: Ein Frühstück, das viele wertvolle Nährstoffe enthält. © HighwayStarz/Imago

Forscher haben herausgefunden, welche Diäten besonders gesund sind und sogar vor frühzeitigem Tod schützen. Um welche Ernährungskonzepte es sich handelt, lesen Sie hier nach:

Ein gesunder Lebensstil beeinflusst die Lebensdauer positiv. So ist wissenschaftlich erwiesen, dass ausgewogene Ernährung, viel Bewegung und gutes Stressmanagement die Entstehung chronischer Krankheiten verhindern können. Doch was bedeutet ausgewogene Ernährung? Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt, sich an der Ernährungspyramide zu orientieren. Pflanzenbasierte Kost, also viel Gemüse und Vollkornprodukte, sollten demnach einen Großteil der täglichen Energiezufuhr ausmachen. Die Spitze der Pyramide bilden Genussmittel wie Süßigkeiten und Alkohol, die nur selten konsumiert werden sollen.

Doch es gibt unzählige andere Ernährungskonzepte, die den Körper lange gesund halten sollen. Dazu zählt die Mittelmeerdiät und die Clean-Eating-Diät. Ein internationales Forscherteam um Frank Hu, Professor für Ernährung und Epidemiologie, von der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston hat untersucht, wie sich vier Diäten auf die Lebenserwartung auswirken.

Welche Ernährungskonzepte den Wissenschaftlern zufolge vor Krebs und Herz-Kreislauf-Problemen schützen, erfahren Sie auf 24vita.de.

