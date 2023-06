Diabetes-Typ-1: Vier weitere Alternativen zum Insulin-Pen

Von: Judith Braun

Der Großteil von Diabetes-Patienten nutzt zur Insulin-Versorgung sogenannte Insulin-Pens. Allerdings gibt es noch andere Möglichkeiten. Welche Alternativen das sind, erfahren Sie hier.

In Deutschland leiden etwa 200.000 Menschen an der Stoffwechselerkrankung Diabetes-Typ-1, die durch eine Fehlsteuerung des Immunsystems verursacht wird. Dabei greift das Abwehrsystem fälschlicherweise die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse an. Da der Körper jedoch nicht ohne Insulin leben kann, müssen Patienten dieses mehrmals täglich von außen zuführen – und das ein Leben lang. Die meisten Betroffenen nutzen dafür einen Insulin-Pen.

Insulin-Pens erinnern optisch an einen Kugelschreiber und haben die klassischen Insulinspritzen weitgehend abgelöst. Der Vorteil der Pens ist, dass das Spritzen aufgrund der sehr kurzen und dünnen Kanülen der Injektionshilfe nahezu schmerzfrei gelingt. Jedoch müssen Betroffene ihren Blutzucker mit einem Pieks messen und das Insulin über eine Nadel in die Haut geben.

