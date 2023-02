Depression: Frauen zeigen klassische Symptome, Männer leiden anders, zeigen eher unspezifische Anzeichen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Eine Depression ist häufig mehr als ein reines Stimmungstief und Antriebslosigkeit. Je früher sie erkannt wird, desto geringer ist das Risiko von schweren Folgen. Dabei unterscheiden sich Symptome bei Frauen und Männern.

Viele Menschen glauben immer noch, dass eine Depression insbesondere durch Schicksalsschläge oder Stress am Arbeitsplatz sowie in der Partnerschaft entstehen. Vermeintlich gut gemeinte Äußerungen anderer wie „Es gibt andere Menschen, denen es schlechter geht“, „Konzentriere Dich mehr auf das Positive in Deinem Leben“ oder gar „Du darfst Dich nicht so hängen lassen“, verstärken meist das Gefühl von Hoffnungslosigkeit beim Betroffenen. Eine Depression kann tatsächlich unterschiedliche Ursachen haben. Und nicht immer sind die Symptome eindeutig, speziell zwischen Frauen und Männern.

Depression: Ursachen und Auslöser sind vielfältig

Männer zeigen bei einer Depression häufig unspezifische Symptome wie eher gereiztes und aggressives Verhalten, weswegen die Diagnose in vielen Fällen falsch oder gar nicht gestellt wird. © fizkes/Imago

Eine psychische Erkrankung wie eine Depression kann anders als bei einem gebrochenen Arm nicht auf eine einzige Ursache oder einen einzigen Auslöser zurückgeführt werden. Es ist vielmehr das Zusammenspiel unterschiedlicher Einflüsse, die eine depressive Episode auslösen. Es gibt einerseits erbliche Faktoren, die das Risiko depressiv zu erkranken, verstärken. Andererseits können aktuelle Auslöser wie Trauer, Trauma oder Burnout dazu beitragen, eine Depression zu entwickeln – bei Menschen mit entsprechender Veranlagung ist die Gefahr noch größer. Ursachen beziehungsweise Auslöser einer Depression sind demnach gekennzeichnet von psychosozialen und neurobiologischen Faktoren, wie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention aufklärt.

Depression: Was Frauen und Männer in den Symptomen unterscheidet

An einer Depression können Menschen in jedem Lebensalter erkranken, sowohl als Kind oder älterer Mensch. Frauen sind etwa doppelt so häufig von einer Depression betroffen wie Männer – was aber möglicherweise auf die eher typischen Symptome wie Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen und Schmerzen zurückzuführen ist, die viele Frauen zeigen. Auch ihre Bereitschaft, deswegen ärztliche Hilfe zu suchen, führt dazu, dass eine Depression eher diagnostiziert werden kann. Bei Männern wird eine Depression nicht selten spät oder sogar gar nicht entdeckt. Gründe dafür sind vielmehr unspezifische Anzeichen und Symptome und die Tatsache, dass Männer den Gang zum Arzt wegen ihrer Psyche eher scheuen.

Viele Männer gehen mit ihrer Traurigkeit als mögliches Anzeichen einer Depression nicht nur anders um, indem sie nicht darüber sprechen, sie zeigen dieses klassische Symptom gar nicht erst. Die Depression macht sich nicht selten eher durch aggressives oder exzessives Verhalten bemerkbar.

Männer „sind eher gereizter, ihnen geht alles auf die Nerven, sie haben vielleicht das Gefühl, alles zusammenschlagen zu können, sie zeigen vermehrt Risikoverhalten wie Geschwindigkeitsübertretungen beim Autofahren, sind vielleicht näher am Glas Wein, als noch vor einem halben Jahr“, wie Prof. Katarina Stengler, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios Park-Klinikum gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk erklärt. Sowohl Fachärzte als auch Hausärzte müssten wissen und erkennen, dass auch dies Anzeichen einer Depression sein können.

