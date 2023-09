Dengue-Fieber: Experten warnen vor wachsendem Gesundheitsproblem

Tropenkrankhiet

Dengue-Fieber breitet sich in Europa aus: Experten fordern neue Impfstoffe und Sensibilisierung des medizinischen Personals.

Die Zahl der Dengue-Fieber-Ausbrüche weltweit steigt alarmierend an, und auch Europa bleibt nicht verschont. Inmitten eines Gesundheitsnotstands in Guatemala und der Endemisierung des Dengue-Virus in Bangladesch und Indien gerät die Ausbreitung des Erregers in Europa in den Fokus. Anlass dazu geben die jüngsten Dengue-Fälle am Gardasee. Laut Experten sind klimatische Veränderungen und die steigende Mückendichte in Europa mitverantwortlich für die Ausbreitung. Die fehlende spezifische Behandlung und die begrenzte Verfügbarkeit von Impfstoffen verschärfen die Lage.

Während bereits zwei Impfstoffe zugelassen sind, fordern Fachleute die Entwicklung neuer Impfstoffe und eine bessere Sensibilisierung des medizinischen Personals, um der wachsenden Dengue-Bedrohung in Europa entgegenzuwirken, wie 24vita.de verrät.

