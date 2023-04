Demenz-Risiko senken mit fünf Verhaltensänderungen 

Gesunder Lebensstil ist entscheidend

Ein gesunder Lebensstil kann das Risiko für Demenz drastisch senken. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie. Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, erfahren Sie hier.

Viele Menschen fürchten sich davor, im Alter an Demenz zu erkranken. Dabei ist die Angst nicht unbegründet, schließlich leiden aktuell rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland unter der Volkskrankheit – und es sollen in Zukunft sogar noch mehr davon betroffen sein. Für das Jahr 2050 wurde die Zahl der Erkrankungen im Zuge der Alzheimer-Association-Konferenz auf 150 Millionen geschätzt. Allerdings ist man dem Demenz-Risiko nicht schutzlos ausgeliefert, sondern kann es beispielsweise mithilfe der richtigen Ernährung positiv beeinflussen.

Welche weiteren Verhaltensänderungen das Risiko einer Demenz laut einer Studie drastisch senken können, verrät 24vita.de.

Für ihre im Fachmagazin British Medical Journal (BMJ) veröffentlichte Studie beobachteten Forscher unterschiedlich lebende Personengruppen zwischen 1993 und 2012. An der Untersuchung nahmen demnach 2.449 Menschen im Alter von mindestens 65 Jahren aus einem Chicagoer Stadtteil teil. Im Zeitraum der Studie war bei 2.110 Personen eine Alzheimer-Demenz ausgeschlossen worden, 339 Personen erkrankten hingegen an Alzheimer. Die Wissenschaftler führten bei den Probanden alle drei Jahre neurokognitive Tests (bis zu sechsmal pro Person) durch.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

