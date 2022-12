Darmgesundheit: Ohne Beschwerden durch die Weihnachtsfeiertage

Von: Natalie Hull-Deichsel

Viele Menschen haben an Weihnachten mit Verdauungsproblemen wie Völlegefühl, Sodbrennen und Bauchschmerzen zu kämpfen. Sieben Tipps entlasten den Darm.

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch das Fest des Schlemmens. Das beginnt meistens schon in der Adventszeit mit reichlich Lebkuchen, Plätzchen und Glühwein. An den Weihnachtsfeiertagen kommt dann auch noch ein üppiges Menü mit jeder Menge Fett und Kohlehydrate hinzu. Spätestens an Silvester hat jeder damit zu kämpfen, den Knopf an der Jeans zuzumachen. Keine Frage: Weihnachten ist keine leichte Zeit für unseren Darm, der täglich auf Hochtouren arbeiten muss.

Welche Tipps helfen, den Darm nach deftigen Mahlzeiten zu entlasten und Verstopfung oder Durchfall vorzubeugen, verrät 24vita.de.

Deshalb ist es auch kein Wunder, dass viele Menschen während der Feiertage an Verdauungsproblemen leiden. Wer seine Mahlzeiten gut wählt, kann sich Bauchschmerzen und Völlegefühl sparen, ohne dass der Genuss der Festtage dabei zu kurz kommt.

