Blähungen vorbeugen: Gekochtes Gemüse und Joghurt mit Obst entlasten den Darm – Hilfreiche Tipps zur Verdauung

Zu den Gemüsen, die relativ gut verträglich sind, zählt die Aubergine. Das Fruchtgemüse ist reich an Ballaststoffen und hält lange satt. Auberginen bringen den Darm in Schwung und verursachen in der Regel keinen Blähbauch. Und zudem sind Auberginen noch reich an Nährstoffen wie Vitamin A, B und C sowie Kalzium, Magnesium, Kalium und Zink. Zudem wirken sie antientzündlich und antioxidativ. © zhekos/Imago