Mediziner Daniel Schölz warnt in seinem Facebook-Post eindringlich davor, dass die Angst vor dem Coronavirus und die damit verbundenen Hamsterkäufe seinen OP-Alltag gefährden.

Daniel Schölz hat die Nase voll von Nachrichten über Hamsterkäufe und Corona-Panikmache. Schölz ist Facharzt für Chirurgie am ANregiomed Klinikum Ansbach und sah sich gezwungen, seinen Unmut via Facebook öffentlich zu machen. Er sieht sogar mittlerweile die Versorgung von Patienten in Gefahr.

"Wer jetzt Sachen bunkert, deren Nutzen fraglich ist (Händedesinfektionsmittel*, Mundschutz) oder deren Nachschub wegen Corona nicht gefährdet ist (Nudeln etc...), oder die er einfach in diesen Mengen nicht braucht, ist schlicht und einfach ein Idiot, der durch sein Verhalten denjenigen schadet, die die Sachen aktuell brauchen", so Schölz in seinem Facebook-Post, den mittlerweile unglaubliche 123.486 Menschen mit einem Like belohnt haben. (Stand 13.03.2020)

Covid19: "Die Coronapanik wird gefährlich. Nicht der Virus. Sondern die Hamsterkäufe"

Schölz Sorge ist, dass die in seinen Augen übertriebene Angst vor dem Coronavirus* die medizinische Versorgung beeinträchtigen könnte, etwa wenn für Operationen wichtigen Masken nicht mehr erhältlich sind:

In seinem Aufruf schreibt er unter anderem: "Die Coronapanik wird gefährlich. Nicht der Virus. Sondern die Hamsterkäufe*, welche zu 100% unbegründet sind (in Wuhan gab es keine Mängel). Und dieser Medikamenten- und Maskenirrsinn. Solche Masken, wie ich sie auf dem Bild trage, sind als Virusschutz sinnlos. Nochmal: ALS VIRUSSCHUTZ SINNLOS. NICHT sinnlos sind sie allerdings im OP für uns Chirurgen, welche damit operieren müssen. Damit keine Bakterien in die Wunden kommen. Wenn die Chirurgen nun keine Masken* mehr haben, weil alle ihr Hirn ausschalten und GEGEN VIREN NICHT SCHÜTZENDE Masken kaufen, können Chirurgen nicht mehr operieren. Also können schon. Aber halt ohne Mundschutz. Was nicht so toll ist, wenn man mal sein Gehirn anschaltet". Er schließt seinen Post mit den Worten "Hirn einschalten!" – und die vielen Kommentare unter seinem Post machen deutlich: Schölz spricht unzähligen Menschen aus der Seele.

So heißt es in den Kommentaren etwa: "DAAANKE! Endlich mal jemand der es ausspricht", "Super geschrieben. Genau so ist es. Viel Glück", "Es gibt Krankheiten im Krankenhaus die weitaus gefährlicher sind als Corona*, das Pflegepersonal kann sich aber nicht mehr schützen, weil z.B. keine Masken mehr da sind" oder "Halleluja - endlich mal ein vernünftiges Statement... Danke!!!".

