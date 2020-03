Coronavirus: Zählen Sie zur Risikogruppe? So alt sind Covid-19-Patienten im Schnitt

Vor allem für Risikogruppen wie ältere Menschen und Krebskranke soll eine Infektion mit Coronaviren gefährlich sein. Doch wer ist am häufigsten betroffen? Ein Überblick.

Die Zahl der Patienten in China ist zwar rückläufig, doch immer neue bestätigte Coronavirus-Infektionen weltweit lassen nicht aufatmen. Das Coronavirus Resource Center der Johns Hopkins Universität meldete bisher 218.823 Fälle der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19. 8.810 Tote werden bisher beklagt (Stand 19.03.2020). Auch in Deutschland mit bisher 12.327 gemeldeten Corona-Fällen kam es bereits zu 28 Todesfällen, darunter eine 89-jährige Frau aus Essen und ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg.

Corona-Pandemie: Im Mittel waren die Patienten 51 Jahre alt

Schwere Krankheitsverläufe werden vor allem bei Risikogruppen beobachtet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) als Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten meldet. Dazu zählen:

ältere Menschen (ab etwa 50 Jahren steigt das Risiko für einen schweren Verlauf)

Raucher

Personen mit Vorerkrankungen des Herzens, der Lunge (etwa Asthma oder chronische Bronchitis) oder der Leber (chronischen Lebererkrankungen)

Menschen mit Diabetes*, Krebs oder geschwächtem Immunsystem (z.B. durch Einnahme von Medikamenten, die die Abwehr schwächen, wie Cortison)

Für jüngere und gesunde Menschen bedeutet eine Infektion mit Coronaviren* in der Regel keine Lebensgefahr, doch auch hier sind Krankheitsverläufe möglich. Das RKI fasst zusammen: "Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark, von symptomlosen Verläufen bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Daher lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen zum 'typischen' Krankheitsverlauf machen".

Menschen, die sich mit Coronaviren angesteckt haben, aber keine Symptome zeigen, gehen in der Regel nicht zum Arzt. Die Krankheit wird nicht erkannt. Es gibt allerdings valide Zahlen aus China: Die bis zum 20.02.2020 erfassten 5.924 laborbestätigten Fälle in China verliefen bei rund 80 Prozent der Patienten milde bis moderat, wie das RKI berichtete. 14 Prozent verliefen schwer, aber nicht lebensbedrohlich und sechs Prozent der Fälle wurden als kritisch bis lebensbedrohlich eingestuft. Im Mittel waren die chinesischen Patienten 51 Jahre alt, gut dreiviertel der Fälle traten in der Altersgruppe der 30- bis 69-Jährigen auf. Auffällig war, dass die unter 20-Jährigen mit 2,4 Prozent kaum betroffen waren.

Todesfälle als Folge von Covid-19 in Deutschland: Rentner besonders gefährdet

Für Deutschland gibt es noch keine Auswertung nach Alter, jedoch eine Aufschlüsselung nach Bundesland wurde veröffentlicht. So zählt der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Köln mit 811 gemeldeten Corona-Infektionen dem RKI zufolge zu den "besonders betroffenen Gebieten in Deutschland".

Bestätigte Coronavirus-Infektionen in Deutschland nach Bundesland (Stand 19.03.2020):

Nordrhein-Westfalen: 2.372 Fälle, 6 Todesfälle

Bayern: 1.243 Fälle, 4 Todesfälle

Baden-Württemberg: 1.609 Fälle, 2 Todesfälle

Niedersachsen: 478 Fälle

Berlin: 391 Fälle

Hessen: 432 Fälle

Hamburg: 358 Fälle

Rheinland-Pfalz: 474 Fälle

Sachsen: 198 Fälle

Mecklenburg-Vorpommern: 56 Fälle

Brandenburg: 92 Fälle

Schleswig-Holstein: 159 Fälle

Saarland: 88 Fälle

Sachsen-Anhalt: 105 Fälle

Bremen: 69 Fälle

Thüringen: 74 Fälle

Quellen: www.rki.de; www.rki.de/Steckbrief; www.nrd.de; www.experience.arcqis.com; www.wdr.de; https://coronavirus.jhu.edu/map.html

