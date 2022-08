Corona: Höheres Gürtelrose-Risiko nach Covid-Infektion

Von: Judith Braun

Bei einer Immunschwächung kann der Windpocken-Erreger Varizella Zoster in Form einer Gürtelrose ausbrechen. (Symbolbild) © Science Photo Library/IMAGO

Nach einer Corona-Infektion kommt es bei manchen Patienten zum Ausbruch von Gürtelrose. Schuld daran ist die Schwächung des Immunsystems.

Wer sich mit Corona infiziert, kann später unter Langzeitfolgen wie beispielsweise Long Covid leiden. Eine Infektion mit dem Virus kann aber auch andere Folgen mit sich bringen. So besteht vor allem bei Patienten über 50 Jahren ein erhöhtes Risiko, nach einer Covid-19 an Gürtelrose zu erkranken. Das zeigen die Ergebnisse einer von US-Forschern durchgeführten Analyse von Gesundheitsdaten.

Wie Wissenschaftler um Amit Bhavsar vom Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline in ihrer im Fachmagazin „Open Forum Infectious Diseases“ veröffentlichten Studie herausfanden, wird das Immunsystem nach einer Corona-Infektion geschwächt. Bei einer Immunschwächung kann auch der Windpocken-Erreger Varizella Zoster in Form einer Gürtelrose ausbrechen. Der Erreger gehört zu den menschlichen Herpesviren. Wer als Kind einmal an Windpocken erkrankt ist, trägt das Virus das ganze Leben lang in sich, da es sich nach einer Infektion dauerhaft im Körper einnistet. Solange das Immunsystem nicht geschwächt ist, muss man davon allerdings gar nichts merken

