So schnell wie möglich erneut gegen Corona impfen lassen? Karl Lauterbach rät, „paar Tage zu warten“

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Coronaviren fühlen sich bei Kälte wohler als in den warmen Sommermonaten. Die Covid-19-Fallzahlen werden daher voraussichtlich wieder steigen. Also am besten sofort die Impfung auffrischen?

Biontech & Pfizer, Moderna und andere Hersteller von Corona-Vakzinen arbeiten seit Monaten an Impfstoffen, die an die aktuell verbreiteten Coronavirusvarianten angepasst sind. Im September ist es jetzt so weit: Gleich zwei angepasste Impfstoffe werden bald verimpft werden können. So informiert die Tagesschau, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die ersten an die Omikron-Variante angepassten Corona-Auffrischungsimpfungen von Biontech und Pfizer sowie von Moderna gegeben hat.

Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Biontech, Uğur Şahin, erklärte im Spiegel-Interview Ende August 2022: „Die Auslieferung ist logistisch aufwendig und bedarf einiger Tage Vorbereitung. Wir könnten aber sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich Anfang September. Man muss dazu sagen, dass wir zwei verschiedene Versionen hergestellt haben: Eine basiert auf dem Omikron-Subtyp BA.1. (...) Der andere Impfstoff basiert auf dem derzeit in der EU dominanten Subtyp BA.5, da reichen wir gerade die letzten Dokumente ein. Dann kann es auch hier schnell gehen. Es hängt davon ab, wie schnell die EMA prüft“, so der Mediziner. Für letztere auf BA.5 angepasste Impfung gibt es bislang keine Zulassung.

Karl Lauterbach von der SPD, Bundesminister für Gesundheit, während einer Pressekonferenz zur Corona-Lage. In Hinblick auf die erneute Corona-Impfung hat er eine klare Meinung. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Die zweite Auffrischimpfung wird aktuell folgenden Gruppen empfohlen, wie aus der 21. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung des Robert Koch-Instituts hervorgeht: (Stand: August 2022)

Menschen ab dem Alter von 60 Jahren

Personen im Alter ab fünf Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung

Dass Sport viele positive Effekte hat, ist bekannt. Eine neue Analyse zeigt: Sogar das Corona-Risiko soll durch Bewegung gesenkt werden können. Dafür seien 150 Minuten Bewegung pro Woche nötig, so Forscher.

Diese Viren und Bakterien machen uns krank Fotostrecke ansehen

Lauterbach über Auffrischimpfung: „Jetzt macht es wirklich Sinn, die paar Tage zu warten, bis der neue Impfstoff da ist“

Wer jetzt zum Telefon greift und einen Impftermin beim Arzt vereinbaren möchte, sollte innehalten. Denn es lohnt sich, auf den neuen Impfstoff zu warten, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt. „Jetzt macht es wirklich Sinn, die paar Tage zu warten, bis der neue Impfstoff da ist“, erklärte Lauterbach im ARD-„Morgenmagazin“. Beide neuen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe böten einen „sehr guten Schutz“ gegen alte und neue Virusvarianten, zitiert ihn das Ärzteblatt weiter.

Wie die französische Nachrichtenagentur afp informiert, wird die Ständige Impfkommission voraussichtlich noch Anfang September eine Empfehlung für die neuen Impfstoffe aussprechen. Nach Plänen von Lauterbach sollen die neuen Impfstoffe nach der Genehmigung bereits in der Woche ab 5. September ausgeliefert werden, heißt es weiter.