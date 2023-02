Cholesterin senken: Verzichten Sie auf zehn Lebensmittel, wenn es zu hoch ist

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Um das Risiko für Arterienverkalkung und letztlich Herzinfarkt oder Schlaganfall zu reduzieren, sollten Sie bei Ihrer Ernährung eher auf Lebensmittel mit ungesättigten Fettsäuren setzen und gesättigte Fette wie in Milchprodukten und Fleisch vermeiden.

1 / 10 Frisch gebrühter Kaffee mit einer extra Haube Milchschaum – für viele ein Muss zu Hause oder im Lieblingscafé. Doch beides, Kaffee und Milch, ist nicht nur lecker, sondern birgt auch eine Gefahr für die Gefäße. © David Aguero/Imago

2 / 10 Das in Kaffee enthaltende Cafestol und Kahweol kann das Cholesterin im Blut erhöhen.. Die beiden Diterpene aus der Kaffeefrucht hemmen Enzyme, die in der Leber das Cholesterin abbauen. Trinken sie den Wachmacher besser gefiltert, statt ungefiltert, denn Cafestol und Kahweol bleiben bei gefiltertem Kaffee zum größten Teil im Filter zurück. © Britta Pedersen/dpa

3 / 10 Mit einem gesunden Frühstück bestehend aus Haferflocken, Bananen, Apfel und Blaubeeren in den Tag starten, hmm lecker! Doch Vorsicht – ist Ihr Cholesterinspiegel bereits zu hoch oder sollten Sie darauf achten, dass er nicht noch weiter ansteigt, achten Sie bei der Milchauswahl auf fettarme Produkte mit 1,5 Prozent Fettanteil. Vollmilch sollten Sie besser meiden, da diese reich an gesättigten Fettsäuren ist, die besonders das schädliche LDL-Cholesterin im Körper ansteigen lassen. © Shingo Tosha/AFLO/Imago

4 / 10 Auch bei fetthaltigem Joghurt oder Quark sollten Menschen mit hohem Cholesterinspiegel vorsichtig sein. Hier kann der hohe Anteil der gesättigten Fettsäuren das LDL im Blut erhöhen. Besser ist es, Milch, Buttermilch, Dickmilch, Kefir, Joghurt und Quark mit maximal 1,5 Prozent Fettanteil zu konsumieren. © keko64/Imago

5 / 10 Die leckeren Hörnchen laden förmlich dazu ein, in den Kaffee getunkt zu werden. Doch gerade Blätterteig-Backwaren wie Croissant enthalten ungesättigte Fettsäuren und Transfette, die einen hohen Cholesterinspiegel begünstigen. © Jo Kirchherr/Imago

6 / 10 Süße oder fettige Aufstriche enthalten nicht selten Palmfett, was bei regelmäßigem Verzehr das schädliche LDL-Cholesterin im Körper steigern kann. Dadurch werden Ablagerungen in den Gefäßen gefördert, die dann im schlimmsten Fall verstopfen können. Die Folge kann dann eine gefährliche Thrombose sein, die zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führt. © Monkey Business/Imago

7 / 10 Das tägliche Frühstücksei gehört für manche Menschen für einen guten Start in den Tag einfach dazu. Eier sind zwar gesund, aber auch reich an gesättigten Fettsäuren, die das schädliche LDL-Cholesterin im Körper fördern. Ist Ihr Cholesterin bereits zu hoch, sollten Sie auf Eier ganz verzichten, bis die Werte wieder gesunken sind. Und auch danach empfiehlt es sich, nicht mehr als drei- bis viermal Mal pro Woche ein Ei zu essen. © Peter Widmann/Imago

8 / 10 Zum Mittagessen gibt es dann auch mal eine Semmel mit Käse oder Wurst auf die Hand. Was lecker aussieht und auch schmeckt, kann für den Cholesterinspiegel im Körper kritisch sein. Inbesondere Käsesorten mit einem hohen Fettanteil (über 3 Prozent) und fette Wurstsorten enthalten gesättigte Fettsäuren, die den Fettgehalt im Blut und in den Gefäßen ansteigen lassen. © matka/Imago

9 / 10 Wie wäre es mal wieder zum Abendessen mit einem herzhaften Roastbeef, dazu Gemüse und Kartoffeln in Butter geschwenkt? Wenn Sie solche Gerichte nur hin und wieder genießen, wird dies Ihrem Cholesterinspiegel möglicherweise nicht schaden. Doch der regelmäßige Verzehr von Fleisch mit hohem Anteil an gesättigten Fettsäuren erhöht den Cholesterinspiegel enorm, sodass das Risiko für Gefäßablagerungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. © Monkey Business/Imago

10 / 10 Was gibt es heute zum Nachtisch oder als Snack zwischendurch? Eis geht bei den meisten fast immer. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, wenn die Eissorten einen hohen Anteil an gesättigtem Fett enthalten. Neigen Sie zu hohem Cholesterinspiegel, ist angeraten, das Eis besser durch Obst zu ersetzen. © Shotshop/Imago

Butter, Fleisch, Wurst, Schokolade, Eier, Vollmilch – Nahrungsmittel, die gesättigte Fettsäuren enthalten und die Konzentration des schädlichen LDL-Cholesterins im Blut und den Gefäßen ansteigen lassen können. Dabei kommt es gar nicht unbedingt nur auf die Menge an gesättigten Fettsäuren in dem Lebensmittel selbst an, sondern auch darauf, wie oft Sie dieses essen. Die Dosis macht letztlich den Unterschied. Wichtig für den Körper ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem „guten“ HDL-Cholesterin und dem „schädlichen“ LDL-Cholesterin. Ein optimaler Cholesterinspiegel liegt zwischen 1,8 und 2,0 g pro Liter Blut. Der Anteil des „guten“ Cholesterin sollte dabei über 0,45 g liegen, der Wert des „schlechten“ LDL sollte 1,6 g pro Liter Blut nicht übersteigen.

Den Cholesterinspiegel niedrig zu halten beziehungsweise zu senken, ist nicht schwer: passen Sie vier Ihrer Angewohnheiten an, um Ihre Fettwerte wieder in den Normbereich zu bringen. Das LDL-Cholesterin im Blut und den Gefäßen wird mehr, wenn häufig und regelmäßig Lebensmittel mit gesättigten Fettsäuren verzehrt werden. Kann es durch das „gute“ HDL nicht mehr ausgeglichen werden, steigt die Gefahr von Fettablagerungen in den Gefäßen (Plaques), Arterienverkalkung und im schlimmsten Fall einer Thrombose, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Eine Ernährungsumstellung auf Nahrungsmittel mit ungesättigten Fetten wie vornehmlich Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, mageres Fleisch sowie fettarme Milchprodukte wird empfohlen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.