MIT-Forscher erfinden tragbares Gerät zur Brustkrebsvorsorge zu Hause

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Das tragbare Ultraschallgerät ermöglicht es Frauen, Brustkrebs bereits in einem sehr frühen Stadium zu erkennen. © Canan Dagdeviren

Früherkennung erhöht die Heilungschancen bei Brustkrebs. Welche innovative Lösung des MIT bald die Vorsorge von zu Hause aus ermöglichen könnte, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Brustkrebsvorsorge zu Hause: MIT-Forscher erfinden tragbares Gerät zur Früherkennung

Wie die MIT News berichten, ist dem Team rund um Canan Dagdeviren, Physikerin und Assistenzprofessorin am Massachusetts Institue of Technology (MIT), kürzlich ein Durchbruch gelungen. Die Forscher haben ein tragbares Gerät entwickelt, das mittels Ultraschall die Brust scannt und so Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium erkennt. Das Beste daran: Frauen können die Vorsorgeuntersuchung in Eigenregie und ganz bequem zu Hause durchführen.

Wie das Gerät arbeitet und wie die Anwendung funktioniert, erfahren Sie bei 24.vita.de

Obwohl es hierzulande ein gesetzliches Krebsvorsorgeprogramm gibt, reicht dieses noch lange nicht aus, um Brustkrebs in allen Fällen früh genug zu erkennen. Das Ultraschall-Gerät aus den USA könnte diese Lücken schließen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.