Sensationell! Neuer Bluttest erkennt Brustkrebs

Heidelberg - Man spricht jetzt schon von einer Weltsensation! Der neuentwickelte Bluttest namens 'Heiscreen', der von Ärzten und Forschern der Universitätsklinik Heidelberg entwickelt wurde, soll frühzeitig, schonend und zuverlässig Brustkrebs erkennen.

Wie gut funktioniert der Bluttest zur Brustkrebserkennung?

Wie Prof. Christof Sohn, Ärztlicher Direktor der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg, zur BILD sagt, könne durch den Test eine Erkrankung zu 75 Prozent festgestellt werden. Wenn sich Frauen bereits ab dem 30. Lebensjahr untersuchen lassen, steige sogar die Treffsicherheit. "Der Test soll ein Frühwarnsystem sein, um Frauen zu weiteren Untersuchungen zu überweisen", heißt es weiter.

Es gibt allerdings auch andere - trotzdem positive - Stimmen zu dem neuen Test: Die Ergebnisse seien nur schwer einzuschätzen. Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) ist bislang keine begutachtete Studie in einem Fachmagazin erschienen. Der DKFZ-Fachmann zu diesem Thema wollte sich nicht zu dem neuen Test äußern, da er nur spekulieren könne.

Dennoch spricht die Direktorin der Universitätsfrauenklinik Düsseldorf, Tanja Fehm, von spannenden wissenschaftlichen Daten. Allerdings sei es noch viel zu früh, um den Test als Routineuntersuchung zu etablieren. Zunächst seien Tests an viel mehr Frauen nötig. Viele Fragen seien noch ungeklärt.

Neuer Bluttest für Brustkrebs-Erkennung bietet viele Vorteile - so funktioniert er

Für das Verfahren seien nur wenige Milliliter Blut nötig, teilte das Universitätsklinikum Heidelberg mit. Bei der Untersuchung werden sogenannte Biomarker erkannt, die auf eine Krebserkrankung schließen lassen. Bei 500 untersuchten Brustkrebspatientinnen habe der Test in 75 Prozent der Fälle die Erkrankung korrekt angezeigt. Den Angaben zufolge soll das Verfahren noch in diesem Jahr in der Praxis angewendet werden.

Wie HEIDELBERG24* berichtet, könne der 'Heiscreen-Test' nicht nur früher den Krebs erkennbar machen, sondern sei auf weniger aufwändig als der Mammographie-Prozess. Ein weiterer wichtiger Vorteil: Man könne auch Eierstockkrebs erkennen.

Brustkrebs durch Bluttest erkennen: Wer kommt für die Kosten auf?

Nach den aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamts war Brustkrebs bei Frauen im Jahr 2016 die häufigste Krebserkrankung mit Todesfolge - 18.570 Frauen starben daran. Ob die Krankenkassen für die noch unbekannten Kosten aufkommen, ist noch unklar.

