Bluthochdruck: Darf ich Kaffee trinken - wie viele Tassen sind unbedenklich?

Wirkung von Koffein

Dass Kaffeekonsum zu Bluthochdruck führt, wissen die meisten. Darf man aber trotz erhöhten Blutdrucks Kaffee trinken? Wie viele Tassen sind aus gesundheitlicher Sicht in Ordnung?

Menschen in Deutschland lieben Kaffee: Laut dpa lag der Pro-Kopf-Konsum von Kaffee im Jahr 2022 bei 167 Litern. So lecker er schmeckt, so herrlich er duftet: Koffein kann zu einem kurzen, aber deutlichen Anstieg des Blutdrucks führen. Dies gilt für alle Menschen - ob sie nun einen hohen oder einen eher niedrigen Blutdruck haben. Wie stark die Reaktion ausfällt, variiert von Person zu Person und es ist nicht abschließend geklärt, was den Blutdruckanstieg verursacht.

Kaffeekonsum und Blutdruck: Das sollten Sie wissen

Laut Studien kann der Blutdruck sich erhöhen, wenn mehr als vier Tassen Kaffee pro Tag konsumiert werden. Zählen Sie zur Sorte Koffein-Liebhaber, sollten Sie auf jeden Fall Ihren Konsum im Blick haben. Dazu zählt nicht nur die Menge an Kaffee, die Sie trinken, sondern auch andere koffeinhaltige Getränke wie schwarzer Tee, Cola und Energydrinks sowie in Lebensmitteln wie etwa Schokolade.

Manche Forscher auf dem Gebiet gehen davon aus, dass Koffein ein Hormon blockieren könnte. Dieses unterstütze dabei, die Arterien zu erweitern. Andere vermuten, dass Koffein dazu führen könnte, dass die Nebennieren mehr Adrenalin freisetzen, was wiederum zu einem Anstieg Ihres Blutdrucks führt. Fakt ist: Viele Menschen, die regelmäßig Koffein in größeren Mengen konsumieren, haben im Durchschnitt einen höheren Blutdruck als Menschen, die nur wenig Koffein zu sich nehmen.

Welche Kaffeemenge ist bei Bluthochdruck noch im Rahmen?

Wenn Sie unter einem zu hohen Blutdruck oder auch Hypertonie leiden, klären Sie am besten mit Ihrem Arzt ab, wie viel Koffein am Tag Sie konsumieren dürfen. Oftmals empfiehlt es sich, den Verzehr koffeinhaltiger Getränke und Lebensmittel komplett einzustellen. Von Seiten der European Food Safety Authority (EFSA) heißt es zum täglichen Koffeinkonsum: „Eine über den gesamten Tag verteilte Koffeinaufnahme aus allen Quellen von bis zu 400 mg pro Tag (etwa 5,7 mg/kg KG/Tag) ist für die gesunde erwachsene Allgemeinbevölkerung unbedenklich, ausgenommen Schwangere.“

So viel Koffein ist in Getränken und Lebensmitteln enthalten

Tasse Filterkaffee: 200 ml enthalten etwa 90 mg Koffein

Tasse Espresso: 63 mg Koffein

Tasse Schwarztee: 200 ml enthalten etwa 45 mg Koffein

Cola: 330 ml enthalten etwa 35 mg

Energydrink: 250 ml enthalten etwa 80 mg Koffein

Zartbitterschokolade: 50 gr enthalten etwa 25 mg Koffein

Ein wichtiger Hinweis noch zum Kaffeekonsum bei Bluthochdruck: Vermeiden Sie Koffein direkt vor körperlichen Aktivitäten wie Sport oder schwere körperliche Arbeit, um den Blutdruck nicht noch weiter nach oben zu treiben. Zudem sollten Sie Ihren Blutdruck bei einer Tendenz zu einer Erhöhung ohnehin täglich messen und im Blick haben.

Diese Folgen kann Bluthochdruck (Hypertonie) haben

Gefäßschädigungen und Gefäßverengungen mit der Folge einer Arteriosklerose

Verminderte Durchblutung von Nieren, Hirn und Herz mit der Folge eines Schlaganfalls

Veränderungen im Herzmuskelgewebe mit der Folge einer Herzmuskelschwäche

