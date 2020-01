Sie leiden unter Bluthochdruck? Ein bestimmter Tee lindert Ihre Beschwerden

Mit Bluthochdruck ist nicht zu spaßen. Offenbar hilft aber eine bestimmte Teesorte dabei, den erhöhten Blutdruck zu senken. Welcher das ist, erfahren Sie hier.

Bluthochdruck (Hypertonie) kann auf Dauer wichtige Organe schädigen sowie zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen.

Deshalb ist es für Betroffene wichtig, Bluthochdruck von einem Arzt behandeln zu lassen und diesen dauerhaft auf einen normalen Wert zu senken.

Wie eine Studie herausgefunden hat, soll sogar ein beliebter Tee dabei helfen, einen zu hohen Blutdruck wieder herabzusenken.

Studie findet heraus: Dieser Tee soll den Blutdruck senken

Hibiskustee schmeckt nicht nur lecker, er enthält auch viel Vitamin C und stärkt die Abwehrkräfte. Aber das ist noch lange nicht alles, wie nun Wissenschaftler in einer Vergleichsstudie herausgefunden haben: Wer regelmäßig einen Hibiskustee genießt, kann Bluthochdruck signifikant senken. So lautet das Fazit der Forscher, die Resultate aus sieben Studien mit insgesamt 362 Teilnehmern analysiert haben. Ihre Ergebnisse wurden nun in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Phytotherapy Research" veröffentlicht.

So viele Tassen Hibiskustee sollten Sie trinken, um Ihren Blutdruck zu senken

Damit wurde einmal wieder bestätigt, was bereits seit einiger Zeit erforscht und in vorangegangenen Studien festgestellt wurde. So veröffentlichten Forscher im Jahr 2019 die Ergebnisse einer Studie im "Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research", die dem Hibiskustee ebenfalls eine blutdrucksenkende Wirkung zuschrieb.

So gingen die Wissenschaftler vor: 46 Patienten, die unter Bluthochdruck litten, wurden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen erhielten dieselbe Unterstützung für einen gesunden Lebenswandel - wobei eine der Gruppen zusätzlich einen Monat lang zwei Tassen Hibiskustee am Morgen zu sich nahm. Wie sich herausstellte, waren die Blutdruckwerte der teetrinkenden Gruppe signifikant besser.

