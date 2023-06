Chefärzte warnen: Bei Hitze Blutdruck-Tabletten checken

Es drohen sogar Herzrhythmusstörungen

+ © Panther Media Bei Hitze öfter den Blutdruck messen: Dazu raten Ärzte, um auf Blutdruckschwankungen rasch reagieren zu können - etwa durch eine Anpassung der Blutdruck-Medikamente. © Panther Media

Bei Hitze spielt der Blutdruck schnell mal verrückt. Besonders gefährdet sind Herzpatienten und Senioren. Was Chefärzte und Trainingsexperten raten.

Der Sommer heizt uns ein - und die heißesten Wochen stehen erst noch bevor. „Solche hohen Temperaturen können zur Herausforderung besonders für ältere Menschen und diejenigen werden, die bereits wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzschwäche oder wegen Blutdruckproblemen in Behandlung sind“, warnt der Frankfurter Kardiologe und Vorsitzende der Deutschen Herzstiftung, Prof. Thomas Voigtländer.

Professor Martin Halle vom Münchner Uniklinikum rechts der Isar: Bei Hitze Von 11 bis 15 Uhr im Haus bleiben

Auch sein Kollege Professor Martin Halle vom Münchner Klinikum rechts der Isar rät insbesondere Risikopatienten zu erhöhter Vorsicht: „Sie sollten sich vor direkter Sonneneinstrahlung in Acht nehmen und im Freien immer einen Hut bzw. eine Mütze tragen. Als Faustregel gilt: Bei Hitze zwischen 11 und 15 Uhr möglichst unbedingt im Haus bleiben.“

Bei Hitze drohen schlimmstenfalls Herzrhythmusstörungen und Blutdruck-Notfälle

Die erhöhte Gefahr insbesondere für Herzpatienten hat folgenden medizinischen Hintergrund: in krankes Herz schränkt auch die Leistung des körpereigenen Kühlsystems ein, das übermäßige Wärme aus dem Blut über die kleinen Hautgefäße abgibt. Die Wärme kann vom Kreislauf nur unter erheblicher Anstrengung aus dem Körper transportiert werden. Die Folge können Müdigkeit, Schwindel oder Muskelkrämpfe sein. Zudem drohen schlimmstenfalls Herzrhythmusstörungen und Blutdruck-Notfälle.

+ Der Frankfurter Kardiologe Prof. Thomas Voigtländer leitet die Deutsche Herzstiftung. © fkn

Herzstiftungs-Chef Professor Thomas Voigtländer: Dosis der Blutdruck-Medikamente checken

Extreme Hitze setzt den Körper nämlich derart unter Stress, dass der Blutdruck zusätzlich steigen kann. „Auch deshalb leiden Patienten mit Bluthochdruck in Hitzeperioden besonders“, berichtet der Kardiologe Voigtländer. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein, weil der Blutdruck aufgrund der Hitze und der sich weitenden Gefäße stark abfallen und so zu Ohnmacht, Schwindel oder Rhythmusstörungen führen kann. „Manchmal sinkt der Blutdruck so stark, dass die Dosis der Blutdruckmedikamente angepasst werden muss.“ Deshalb sollte man seinen Blutdruck durch regelmäßiges Messen gut im Blick zu haben, um rasch reagieren können. Manchmal ist es ratsam, bei großer Hitze die Blutdruck-Medikamente anzupassen – aber nur in Abstimmung mit dem Arzt!

Nina Schaller vom sportwissenschaftlichen Team der TU München rät zur Vorsicht beim Training

+ Besform-Training für Senioren: Nina Schaller von der TU München (rechts) gibt einer Bewohnerin des KWA Stifts Rupertihof Tipps. © Jörg Urbach

Generell gilt bei Hitze: Genügend trinken, um den Verlust an Flüssigkeit und Elektrolyten auszugleichen. Das sind Blutsalze wie Natrium, Kalium und Magnesium. Beim Sport sei Zurückhaltung angesagt - insbesondere bei älteren Menschen, rät Nina Schaller vom sportwissenschaftlichen Team des Uniklinikum rechts der Isar. „An Hitzetagen sollte man große Anstrengung vermeiden, nur leicht trainieren - am besten in den kühleren Morgen- oder Abendstunden. Manchmal ist es auch besser, das Training mal ganz zu verschieben“, erläutert die Projektleiterin des bestform-Programm der TU München in Kooperation mit der Beisheim Stiftung. Dabei trainieren mehr als 400 Senioren in 20 Senioreneinrichtungen regelmäßig an speziellen Trainingsgeräten.

Risiken reichen von Kreislaufschwäche und Schwindel bis zu Ödemen

An Hitzetagen drohen bei zu großer körperlicher Anstrengung zahlreiche Risiken, so Schaller weiter. „Dazu zählen neben den Blutdruckschwankungen, Flüssigkeits- und Elektrolytverlust durch starkes Schwitzen unter anderem Überhitzung bzw. Hitzschlag, Kreislaufschwäche, Übelkeit, Schwindel, und dicke Füße durch Ödembildung. Die hohe Ozon- und UV-Belastung kann den Körper zusätzlich unter Stress setzen.

Wegen Blutdverdickung bei Hitze: Dosis der Gerinnungshemmer mit Arzt besprechen

Ein weiteres Problem: Weil der Körper durch Schwitzen Flüssigkeit verliert, nimmt bei Hitze die Zähflüssigkeit des Blutes zu. „Deshalb sollten vor allem Patienten mit einer Thromboseneigung auf der Hut sein und die Dosierung ihrer Gerinnungshemmer mit dem Arzt besprechen!“, so Herzstiftungs-Chef Voigtländer.

+ Der Kardiologe und Präventionsmediziner Professor Martin Halle von der TU München ist unter anderem auf die Behandlung von Bluthochdruck spezialisiert. © Markus Dlouhy

Als Sofortmaßnahme gegen die Hitze empfiehlt Schaller klassische Hausmittel - vom Kühlpad, Eiswürfeln zum Lutschen, kühlen Fußbädern bis zum Ventilator. Sportkardiologe Halle gibt den Tipp, dass man sich immer mal ein nasses Handtuch in den Nacken oder auf die hochgelegten Beine legen soll. „Es muss nicht zu kalt sein, es reicht aus, wenn das nasse Handtuch Verdunstungskälte erzeugt.“