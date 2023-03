Schmerzen und Flatulenzen: Blähbauch kann Anzeichen für ernste Krankheit sein

Von: Juliane Gutmann

Blähungen können so schlimm sein, dass sitzen und stehen zur Tortur wird. Meist sind die Ursachen harmlos. Doch in manchen Fällen sollten Sie zum Arzt gehen.

Zehn Minuten nach dem Essen geht es los: Gluckernde Geräusche im Bauch und Bauchschmerzen kündigen Blähungen an. Viele kennen das unangenehme Ziehen im Bauch, das sich zu ausgeprägtem Schmerz hin entwickeln kann. Oftmals schwillt der Bauch etwas an und nur noch das Liegen auf dem Sofa mit Wärmflasche zeigt Nutzen. Was Betroffenen aber am meisten hilft: Die Luft im Bauch entweichen lassen – in Form von Flatulenzen, die übel riechen können.

Denn das Problem hinter herkömmlichen Blähungen ist zu viel Luft im Bauch. Die gelangt zum Beispiel durch zu schnelles Schlingen in den Bauchraum. Auch der Verzehr von schwer verdaulichen Lebensmitteln fördert der AOK zufolge Blähungen.

Wie entstehen Blähungen? Vermehrte Gasansammlungen im Darm sind verantwortlich für einen Blähbauch (in medizinischen Fachkreisen auch Metereoismus genannt). Diese entstehen, wenn Darmbakterien die Nahrung zersetzen, die wir zu uns genommen haben. Bei gesunden Erwachsenen kommt es selten zu einer vermehrten Gasentwicklung. Doch Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder bestimmte Lebensmittel wie Kohl und Hülsenfrüchte begünstigen diese.

Blähungen: Was passiert, wenn im Bauch zu viele Gase toben

Symptome von Blähungen im Überblick:

Die Bauchdecke kann sich anheben – der typische Blähbauch entsteht

Leichte bis heftige Schmerzen

Völlegefühl

Flatulenzen

Wenn die Gasansammlungen im Bauch auf das Zwerchfell drücken, kann die Atmung schwerer fallen

Starke Blähungen: Wann Sie den Arzt aufsuchen sollten

Harmlose Blähungen sind in der Regel nach wenigen Stunden überstanden. Manchmal ziehen sie sich auch wenige Tage. Wenn die Probleme weiter bestehen, sollte man dies allerdings ärztlich abklären lassen. Vor allem, wenn zu den Blähungen weitere Beschwerden hinzukommen und Blut im Stuhl erkennbar ist. Letzteres kann auf Darmkrebs hinweisen.

Doch nur ein Mediziner oder eine Medizinerin können die richtige Diagnose stellen und eine passende Therapie einleiten. Häufig ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit Auslöser von anhaltenden Blähungen. Aber auch Erkrankungen des Darms wie Reizdarm oder Magen-Darm-Infekte sind mögliche Auslöser.

