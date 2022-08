Baby in Bauchlage: Eltern sollten Kind nie alleine lassen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Ist das Liegen in Bauchlage für Babys immer gefährlich? (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Auch wenn die Bauchlage nachts für Babys gefährlich werden kann, so ist das Liegen auf dem Bauch für eine gesunde Entwicklung auch wichtig.

Wenn aus einem Paar eine kleine Familie wird, kann der Alltag ganz schön auf den Kopf gestellt werden. So klein dieses neue Familienmitglied auch ist, so groß scheinen die Aufgaben für die frisch gebackenen Eltern. Fragen über Fragen stellen sich dann, beispielsweise: Was tun, wenn es mit dem Stillen nicht klappt? Wie damit umgehen, wenn das Baby ständig schreit? Woran erkennt man, ob dem Baby an heißen Tagen zu warm ist? Welche Tipps helfen dem Kleinen bei Blähungen? Und was braucht das Baby für einen guten und gesunden Schlaf?

Auf was Eltern achten sollten, wenn Ihr Baby auf dem Bauch liegt, weiß 24vita.de.

Viele Eltern hören bereits in der Schwangerschaft von vielen Seiten so manche Tipps, wie sie mit ihrem Neugeborenen am besten umgehen sollten. Das Thema Schlaf und was dabei richtig oder falsch ist, scheint ganz vorne anzustehen. So wird von den meisten Kinderärzten schon früh geäußert, dass das Schlafen der Babys auf dem Bauch vermieden werden sollte – die Gefahr des Erstickens und das Risiko für „Plötzlicher Kindstod“ (SIDS) sei zu groß.

