Hohe Cholesterinwerte im Gesicht erkennbar: Veränderungen der Haut sind ein Warnzeichen

Von: Judith Braun

Hohe Cholesterinwerte verursachen zunächst keine Schmerzen. Hautveränderungen im Gesicht können allerdings ein erstes Anzeichen dafür sein.

Um manche Krankheiten zu erkennen, benötigt man nicht unbedingt immer einen Bluttest: So ist Alzheimer beispielsweise an den Augen erkennbar – lange bevor die Symptome der häufigsten Demenzform auftreten. Auch erste Anzeichen für erhöhte Cholesterinwerte lassen sich im Gesicht ablesen, wo sie als Hautveränderungen auftauchen.

Hohe Cholesterinwerte im Gesicht erkennbar: Hautveränderung als Warnzeichen

Hohe Cholesterinwerte lassen sich an Hautveränderungen im Gesicht ablesen. © Shingo Tosha/AFLO/IMAGO

Bei Cholesterin handelt es sich um einen Rohstoff, den der menschliche Körper benötigt. Als wichtiger Baustein der Zellmembran ist er beteiligt an der Bildung von bestimmten Hormonen. Jede Zelle braucht deshalb Cholesterin. Zum größten Teil wird der Bedarf an Cholesterin vom Körper selbst gedeckt. Über die Nahrung wird schließlich der kleinere Teil aufgenommen. Dabei wird es aus der Leber über das Blut in die Zellen transportiert. Liegt jedoch ein Überschuss an Cholesterin in Blut und Gefäßwand vor, kann es zu ernsthaften Gesundheitsschäden durch Gefäßverkalkungen führen. So steigt unter anderem das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt.

Bei den Gefäßerkrankungen spielen die sogenannten Low-Density-Lipoproteine (LDL) eine wichtige Roll. Im Gegensatz zu den High-Density-Lipoproteine (HDL) werden sie als „schlechtes Cholesterin“ bezeichnet, da ein hoher Spiegel an LDL-Cholesterin laut der Forschung in einen direkten Bezug mit dem Herzinfarktrisiko und der Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen gebracht werden konnte. Allerdings werden zu hohe LDL-Cholesterin-Werte von Betroffenen häufig sehr lange nicht bemerkt, da sie keine Schmerzen oder Beschwerden bereiten. Ein erstes Anzeichen können allerdings in manchen Fällen Hautveränderungen sein. Die gelblichen, manchmal pickelähnlichen Fettablagerungen treten dabei an Armen und Beinen oder dem Gesäß auf. Auch an den Augenlidern können die sogenannten Xanthome erscheinen, wodurch sich erhöhte Cholesterin-Werte bisweilen auch im Gesicht ablesen lassen.

Erhöhte Cholesterinwerte: Ursache in erblicher Veranlagung und ungesundem Lebensstil

Besteht bereits über Jahre hinweg ein Cholesterin-Überschuss, dann können durch die verengten Blutgefäße weitere Symptome und typische Anzeichen auftreten. Dazu zählen beispielsweise Atemnot, Engegefühl in der Brust, Schwindel, Sehstörungen, Bewusstseinsstörungen oder Schmerzen in den Beinen. In diesen Fällen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Eine erbliche Veranlagung sowie ein ungesunder Lebensstil können die Ursache für erhöhte Cholesterinwerte sein. Mithilfe einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sowie ausreichend Bewegung kann dem Leiden deshalb vorgebeugt werden. Allerdings können zum Beispiel auch Leber- oder Nierenerkrankungen, ein Gallengangverschluss oder eine Schilddrüsenunterfunktion erhöhte Cholesterinwerte verursachen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch.