Studie zum Altern: Schnelles Gehen kann Leben um bis zu 16 Jahre verlängern

Von: Judith Braun

Wer schneller geht, altert langsamer. Das zeigen Ergebnisse einer Studie von Wissenschaftlern der Universität Leiceister. © Maskot/IMAGO

Den Alterungsprozess kann man nicht nur mithilfe der Ernährung aufhalten. Auch Bewegung spielt eine Rolle. Entscheidend ist die Gehgeschwindigkeit.

Ein langes und gesundes Leben, das wünschen sich vermutlich viele Menschen. Dabei kann man den Alterungsprozess durchaus aktiv beeinflussen. Ernährung spielt hier zum Beispiel eine wichtige Rolle. Neben verschiedenen verjüngenden Verhaltensweisen soll die Kalorienreduktion ein wissenschaftlich nachgewiesener lebensverlängernder Faktor sein. So schwört auch Moderatorin Nina Ruge auf diese Ernährungsregel und hört mit dem Essen auf, bevor sie satt ist. Daneben ist Bewegung eine zweite wichtige Komponente, möchte man länger jung bleiben.

Gehen hat grundsätzlich einen positiven Einfluss auf die Gesundheit. So reichen schon weniger als 10.000 Schritte am Tag aus, um das Risiko für Krebs oder Herz-Erkrankungen zu reduzieren. Wer den Alterungsprozess aufhalten möchte, der sollte beim Laufen allerdings auf seine Geschwindigkeit achten. Forscher der Universität Leicester in Großbritannien haben nämlich in ihrer im Fachmagazin Nature veröffentlichten Studie herausgefunden, dass Menschen, die schneller gehen, länger jung bleiben. Demnach wirkt sich die Gehgeschwindigkeit eines Menschen darauf aus, wie schnell seine Zellen altern. Das rasche Gehen hat somit einen positiven Einfluss auf das biologische Alter.

