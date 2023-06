Eiweißallergie: Welche Beschwerden sich durch Hühnereiweiß und Milcheiweiß zeigen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Die am weitesten verbreitete Allergie auf Eiweiße ist gegen die Hühnereiweiß und Milcheiweiß. © Kseniia12393/Imago

Eine Allergie gegen Eiweiß kann sich unmittelbar oder auch zeitversetzt zeigen. Was Betroffene beachten sollten und wie Beschwerden vorgebeugt werden kann.

Mehr zum Thema Eiweißallergie: Allergiker entwickeln schwere Symptome meist auf Hühnereiweiß und Milcheiweiß

Die Eiweißallergie zählt zu den Nahrungsmittelallergien beziehungsweise den Typ I-Allergien der vier Allergie-Typen. Kommt eine allergische Person in Kontakt mit einem an sich harmlosen Protein (Antigen) in den Speisen, folgt eine überschießende Reaktion des Immunsystems durch die Immunglobuline der Klasse E oder IgE-Antikörper. Diese richten sich gegen die körperfremden Eiweiße in den Lebensmitteln. Die IgE-Antikörper werden nach dem erstmaligen Kontakt mit dem Antigen von bestimmten Immunzellen gebildet und heften sich an allergieauslösende Zellen. Kommt es dann erneut zu dem Kontakt mit einem Eiweiß aus Eiern oder Kuhmilch, werden Botenstoffe wie Histamin freigesetzt, wodurch es zu den typischen allergischen Reaktionen wie Hautjucken kommt. Welche weiteren Symptome bei einer Eiweißallergie typisch sind, weiß 24vita.de.

Der Begriff Eiweißallergie wird häufig stellvertretend für die Beschreibung einer Hühnereiweißallergie und Milcheiweißallergie verwendet, was falsche Rückschlüsse zulässt. Denn Allergiker reagieren nicht im Allgemeinen auf alle Eiweiße und Proteine in der Nahrung, vielmehr sind es bestimmte Eiweißsubstanzen – insbesondere die in Eiern und Kuhmilch lösen allergische Symptome und Beschwerden aus.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.