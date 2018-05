Mysteriös: 18-Jährige hat Erkältung - und stirbt am Ende zweimal

Eigentlich litt Whitney Martin nur an einer Erkältung – doch schnell wurde ihre Situation lebensbedrohlich. Nun liegt sie im Koma. Wird sie je wieder erwachen?

Zweimal hat ihr Herz bereits aufgehört zu schlagen – dennoch hofft Whitney Martins Familie, dass sie wieder ganz gesund wird. Dennoch liegt die 18-Jährige im Koma – und wird nur noch von Maschinen am Leben erhalten. Wie konnte es nur soweit kommen?

18-jähriger Teenager hat Erkältung - doch dann muss sie zweimal wiederbelebt werden

Rückblick: Die junge Britin aus Shropshire hatte vor drei Wochen gerade ihren Job als Kellnerin in einem örtlichen Pub angefangen, da wird sie plötzlich über Nacht krank. Ihre Familie glaubt, sie habe nur eine Erkältung. Doch schnell wird klar: Da steckt etwas Ernsteres dahinter. Dem Teenager geht es von Minute zu Minute immer schlechter – schließlich bekommt es ihre Mutter Suzanne Burford mit der Angst zu tun.

Sie bringt sie sofort ins Krankenhaus – doch dort angekommen, hört Martins Herz auf, zu schlagen. Zweimal muss die junge Frau wiederbelebt werden – am Ende finden die Ärzte heraus, dass sie an einer Blutvergiftung und zudem an einer Herzerkrankung leidet. Dennoch kämpfen sie um ihr Leben, auch wenn die Chancen schlecht stehen.

Herz hat wieder angefangen, zu schlagen - wird Whitney Martin wieder ganz gesund?

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt für die Familie: Kürzlich konnte eine der beiden Beatmungsmaschinen abgestellt werden, nachdem Martins Herz wieder von alleine zu schlagen begann. "Wir hoffen das Beste, sie hat sich ein wenig erholt, aber es können möglicherweise noch sechs, neun oder gar zwölf Monate vergehen, haben mir die Ärzte gesagt", so ihre Mutter gegenüber der britischen Daily Mail.

Um rund um die Uhr für ihre Tochter da zu sein, hat Suzanne Burford sogar ihren Job aufgegeben und einen Bungalow in der Nähe des Krankenhauses, in dem ihre Tochter liegt, bezogen. "Wir leben jetzt von Tag zu Tag, schließlich ist nun alles dem Schicksal überlassen", schließt die Familie.

jp

