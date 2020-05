Diese besondere Grill-Sauce sollte bei Ihnen nicht fehlen: Sauce gribiche

Rezept

Zu einem leckeren Grill-Essen gehören richtige Soßen. Lassen Sie Senf und Ketchup abtreten und machen Sie die Bühne frei für diese Leckerei -Sauce gribiche!

Die perfekte Grill-Sauce macht Fleisch und Gemüse erst richtig lecker.

Statt sie zu kaufen, sollten Sie sie selbst zubereiten.

Mit einigen wenigen Zutaten machen Sie diese Sauce gribiche schnell nach.

Egal, ob im Sommer die Kohlen im Grill glühen oder im Winter das Bratfett in der Pfanne auf dem Herd schon darauf wartet, endlich das Fleisch oder den Fisch in Empfang nehmen zu dürfen: die Szenen, die sich darauf hin abspielen, sind immer die Gleichen. Zuerst steigt traumhafter Geruch auf und alle freuen sich schon auf den ersten Bissen. Hat man am Tisch Platz genommen und liegt das Essen vor einem auf dem Teller passiert Folgendes: Der Blick schweift über den Tisch. Alle Augenpaare suchen meist eines: die Saucen!

Saucen sind der letzte Schliff für ein feines Gericht

Und mit Saucen sind wirklich sämtliche Saucen gemeint, die es geben kann: Über die Bratensauce zum Schweinebraten, über das Ketchup, das die lieben Kleinen nicht nur zu Pommes, sondern auch zum Nudelauflauf verlangen, bis hin zu ganz besonderen BBQ-Saucen. Heute kümmern wir uns deshalb mal um eine Sauce, die nicht den Bekanntheitsgrad wie Mayonnaise*, Ketchup oder Sauce tartare hat: die Sauce gribiche.

Woher stammt die Sauce gribiche?

Man könnte es fast vermuten: aus Frankreich! Und sie wird zu warmem und kaltem Fleisch gereicht. Aber auch zu Krustentieren wie Garnelen, Scampi oder beim Hummer grillen.

Die untypische Konsistenz dieser Sauce

Wer einen Blick aufs Beitragsbild wirft, wird zuerst vielleicht einmal keine Sauce erkennen. Das liegt daran, dass diese Sauce schon fast wie eine Beilage auf dem Teller ihren Platz einnimmt. Sie ist nicht püriert und homogen wie zum Beispiel eine BBQ-Sauce, sondern eher stückig.

Nach was schmeckt diese Sauce?

Ehrlich gesagt, so nach allem was sich auch darin verbirgt: Cornichons (beziehungsweise Essiggurken), Kapern, Estragon Ei, Senf, Kerbel. Und bevor jetzt jemand schreit "Ich mag keine Kapern": Erstmal probieren. Und dann vielleicht mit nur sehr wenigen Kapern nachmachen. Denn diese Sauce ist wirklich einmal was absolut anderes als die typischen 0815-Saucen, die oftmals gereicht werden. Wer damit seine Gäste überrascht hat bei diesen definitiv einen kulinarischen Stein im Brett!

Rezept für Sauce gribiche

Portionen: 1

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Sauce gribiche: die Zutaten

3 hartgekochte Eier (machen Sie dabei auch diesen Fehler?*)

1 TL mittelscharfer Senf

300 ml Sonnenblumenöl

5 EL Weinessig

10 Cornichons

2 TL Kapern

1 EL frischer Estragon

1 EL frischer Kerbel

Salz (zum Abschmecken)

Pfeffer (zum Abschmecken)

So bereiten Sie die Sauce gribiche zu

Die Essiggurken und die Kapern fein hacken, ebenso den Estragon und den Kerbel Dann werden die Eigelbe* aus dem Eiweiß herausgelöst. Diese mit einer Gabel zerdrücken und anschließend mit dem Senf verrühren. Zusammen mit dem Weinessig und dem Sonnenblumenöl in ein hohes, schmales Gefäß geben und mit dem Pürierstab zu einer Emulsion aufschlagen. Das Eiweiß in feine Scheiben schneiden oder fein hacken und zusammen mit den Essiggurken, den Kapern und den Kräutern unter die Emulsion rühren. Die Sauce gribiche mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Rezept für die Sauce gribiche im Video

Anja Auer

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill.

