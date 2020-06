Mit diesem Trick werden Weintrauben zum süßen, kalorienarmen Dessert  

Nur drei Handgriffe

Weintrauben sind süße Versuchungen, aber eine Süßigkeit sind sie nicht. Mit diesem Trick gehen sie allerdings im Handumdrehen als solche durch. Probieren Sie ihn aus.

Sie würden gerne noch ein paar Pfunde schmelzen lassen, bekommen Ihre Lust auf Süßigkeiten aber nicht in den Griff?

Weintrauben sind von Natur aus wie Süßigkeiten, aber ein Tipp macht sie unwiderstehlich.

Probieren Sie es mit Limettensaft und Brausepulver.

Sie möchten diesen Sommer etwas gesünder angehen und Ihre Ernährungsweise umstellen? Süßigkeiten und Desserts* sind eines Ihrer Laster, das sie nur schwer ablegen können. Dann könnte dieser Weintrauben-Trick das sein, worauf Sie immer gewartet haben. Sie brauchen nur zwei Zutaten und eröffnen sich eine ganz neue Geschmackswelt.

Sie lieben saure Süßigkeiten und können einfach nicht von ihnen lassen? Dann hat eine US-Bloggerin hier Ihre Rettung. Sie brauchen nur Weintrauben und Limettensaft.

So machen Sie saure Weintrauben

grüne Weintrauben

1 Limette Schneiden Sie die Weintrauben längs durch und geben Sie sie in einen Behälter, der für das Gefrierfach geeignet ist. Drücken Sie nun eine Limette aus. Träufeln Sie so viel Limettensaft über die Trauben, wie es Ihnen schmeckt - je mehr, desto saurer - und rühren Sie gut um. Stellen Sie die Weintrauben nun sofort ins Gefrierfach.

Lassen Sie die Weintrauben einen kurzen Moment antauen, bevor Sie sie essen. Sie schmecken wie saure Gummibärchen oder Wassereis und haben dabei keinerlei unnötige Kalorien. Ein sommerlicher Snack, bei dem Sie kein schlechtes Gewissen haben müssen.

Sie können auch rote Weintrauben verwenden. Diese sind allerdings süßer. Zum säuerlichen Geschmack passen die grünen Trauben besser.

Auch interessant: Weintrauben bleiben viel länger knackig und frisch, wenn Sie sich an diese Tipps halten

Weintrauben mit Götterspeise

Wenn Sie weitere süße Snacks mit Weintrauben ausprobieren möchten, dann können Sie auch diesen versuchen:

Legen Sie die Weintrauben erst in Wasser, rollen Sie sie dann in Götterspeisepulver oder Brausepulver und frieren Sie sie dann ein oder stellen Sie die Trauben einfach in den Kühlschrank. Diese Art der Zubereitung hat etwas mehr Kalorien als die, die wir Ihnen vorher vorgestellt haben, aber immer noch deutlich weniger als herkömmliche Süßigkeiten.

Lesen Sie auch: Paradiescreme-Kuchen: Himmlisches Rezept ist in Rekordzeit fertig - und super lecker

