Reis in der Mikrowelle kochen? Nur wenn Sie einen Punkt genau beachten

Reis kochen ist eine kleine Herausforderung, zudem eine meist langwierige Prozedur. Ungeduldige können ihn aber schneller kochen - und zwar in der Mikrowelle.

Für eine schnelle Mahlzeit eignet sich Reis* für gewöhnlich nicht, zu lange die Kochzeit.

Jedoch ist es auch möglich, Reis in der Mikrowelle zuzubereiten.

Wie Sie das am besten anstellen und was es dabei zu beachten gibt, erfahren Sie hier.

Reis in der Mikrowelle kochen - ist das eine gute Idee?

Ob langkörnig, mittelkörnig oder kurzkörnig: Wer schnell Reis kochen möchte*, für den bietet es sich an, ihn in der Mikrowelle zuzubereiten. Denn dies ist tatsächlich möglich. Sie müssen dabei einen Punkt jedoch genau beachten, damit der Reis auch wirklich genießbar wird.

Manch einer findet sogar, Reis werde noch besser, wenn er in der Mikrowelle zubereitet werde. Das ist sicherlich Geschmackssache. Wie Sie Reis allerdings in der Mikrowelle bestmöglich zubereiten, hängt davon ab, wie Sie vorgehen.

So kochen Sie Reis in der Mikrowelle

Wenn Sie Reis in der Mikrowelle zubereiten wollen, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Wichtig ist: Kaufen Sie zunächst eine Sorte Reis im Supermarkt, die Mikrowellen-geeignet ist.

Verwenden Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter, der über einen Deckel verfügt und ein Fassungsvermögen von mindestens eineinhalb Litern hat.

Gießen Sie auf eine Tasse Reise zwei Tassen kaltes Wasser.

Stellen Sie den Reise unbedeckt bei mittlerer Stufe für zehn Minuten in die Mikrowelle.

Bedecken Sie anschließend den Behälter mit einem Deckel (oder einer hitzebeständigen Folie) und lassen Sie den Reis weitere vier Minuten in der Mikrowelle.

Nehmen Sie den Behälter aus der Mikrowelle und lassen Sie den Reis nochmal fünf Minuten stehen.

Guten Appetit!

