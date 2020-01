Diese geheime Zutat macht Ihre selbstgemachte Pizza sofort besser

Tipp

Selbstgemachte Pizza ist ein Gericht, das man immer wieder essen möchte. Besonders, wenn Sie ab jetzt diesen kleinen, aber sehr effektiven Tipp beherzigen.

Pizza ist ein herrliches Essen. Sie ist auch mit wenigen Zutaten einfach köstlich und lässt sich immer wieder neu belegen, ganz nach Geschmack und Laune. Eine Komponente, die dabei aber oft vernachlässigt wird, ist die Pizzasoße.

Viele Hobby-Pizzabäcker greifen dabei einfach zu passierten Tomaten oder gar zu fertiger Soße. Dabei können Sie die würzige Basis ganz einfach selber machen und mit einem kleinen Extra wird Ihre Pizza besonders gut.

Grundrezept für würzige Pizzasoße

Zutaten:

2 Knoblauchzehen

50 g Tomatenmark

350 g passierte Tomaten

0,5 TL brauner Zucker

3 frische Basilikumblätter

1 TL Oregano, getrocknet

Olivenöl

gute Prise Salz

schwarzer Pfeffer

So bereiten Sie die würzige Pizzasoße zu:

Hacken Sie die Knoblauchzehen und die Basilikumblätter fein. Erwärmen Sie das Olivenöl in einer Pfanne. Rösten Sie die Knoblauchzehen vorsichtig im Öl an. Vorsicht: Sie dürfen nicht verbrennen, sonst werden sie bitter. Geben Sie das Tomatenmark dazu und schwitzen sie es an. Schütten Sie nun die passierten Tomaten, sowie den Zucker, die Basilikumblätter und den Oregano dazu. Würzen Sie das Ganze mit Salz und Pfeffer. Lassen Sie die Soße nun etwa 30 Minuten auf kleiner Flamme einkochen. Je mehr sie eindickt, desto intensiver wird der Geschmack. Zum Schluss noch einmal abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen. Füllen Sie die Soße in ein sauberes Glas. Reste können Sie im Kühlschrank aufbewahren.

Diese Extrazutat macht den Unterschied

Wenn Sie die oben beschriebene Pizzasoße kochen, haben Sie schon einmal viel für eine köstliche, selbstgemachte Pizza getan. Einen extra Geschmackskick bekommt die Soße aber, wenn Sie noch eine Kleinigkeit hinzufügen: Parmesan.

Sie haben Parmesan bisher vielleicht in Hobeln auf Ihrer Pizza verwendet, aber in der Soße erfüllt er gleich zwei köstliche Funktionen: Zum einen versorgt er die Soße mit dem unverwechselbarem Umami-Geschmack, der als "fleischig", "würzig" und "wohlschmeckend" beschrieben wird und die Süße der Tomaten hervorragend ausbalanciert und unterstützt. Außerdem dickt der Parmesan die Pizzasoße etwas an und verhindert, dass sie den Pizzaboden durchweicht. Sie werden also mit einer würzigen, knusprigen, einfach herrlichen Pizza belohnt – und das durch nur eine simple Zutat.

Rühren Sie den Parmesan beim Kochen der Pizzasoße ein und würzen Sie dann erst mit Salz nach, da Parmesan selbst salzig ist.

