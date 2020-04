McDonald's verrät Geheimrezept in der Coronakrise – so gelingt der McMuffin zu Hause

Frühstück mal anders

Fast-Food-Fans leiden: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind Ketten wie Burger King oder McDonald's geschlossen. Doch mit folgendem Rezept gelingt der McMuffin daheim.

Es ist nicht jedermanns Sache: das Fast-Food-Frühstück. Ketten wie McDonalds haben allerdings ein großes Frühstücksangebot von speziellen Rührei*- oder Croissant-Variationen, Kaffee bis hin zu verschiedenen Frühstücksbrötchen , die den Kunden unter anderem als McMuffins bekannt sind.

, die den Kunden unter anderem als McMuffins bekannt sind. Derzeit sind Fast-Food-Ketten allerdings aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs geschlossen - was McDonald's zu einem überraschenden Schritt veranlasst hat.

Die große Kette veröffentlichte das Rezept, mit welchem der McMuffin Wurst und Ei zubereitet wird.

So soll es auch in der aktuellen Ausnahmesituation möglich sein, sich am heimischen Küchentisch wie in einer McDonald's-Filiale zu fühlen. Was vor allem denjenigen zugute kommen wird, die zwar das Essen dort, aber weniger die Atmosphäre mögen. Dabei soll es ganz einfach sein, den Original McMuffin zuhause zu machen - Sie brauchen nur fünf Zutaten.

McDonald's veröffentlicht Original McMuffin-Rezept

Viele hatten sich bereits an Eigenkreationen versucht, die sie auf sozialen Plattformen wie Twitter veröffentlicht haben:

Received my @ReelRapid prompt but first...



...Breakfast



Yes, I made my own McMuffin because I miss McDonalds that much. pic.twitter.com/IxUvxGI3Wj — Lewis W (@LDWoodward) March 28, 2020

Geschmacklich gab es allerdings doch große Unterschiede zum "echten" McMuffin - bis McDonald's mit der Veröffentlichung des Original-Rezepts für den McMuffin Wurst und Ei* reagierte. Wer jetzt an teure Zutaten und eine besonders komplizierte Zubereitung denkt, kann dem Portal Insider zufolge beruhigt werden: Das McMuffin-Rezept ist kinderleicht nachzumachen.

McMuffin selbst machen - mit folgendem Rezept

Folgende Zutaten brauchen Sie für den selbstgemachten McMuffin:

einen englischen Muffin

75 g Wurstbrät

beliebig viele Eier

eine Käsescheibe

eine Kartoffel

So gehen Sie vor:

Rösten Sie den englischen Muffin zuerst, bis er goldbraun ist. Danach würzen Sie das Wurstbrät mit einer Prise Salz und Pfeffer und formen es zu flachen Kugeln. Garen oder grillen Sie die Bällchen wie auf der Verpackung angegeben - in der Regel auf jeder Seite sechs bis sieben Minuten. Danach geben Sie einen mit Öl bestrichenen Eierring in eine kleine Bratpfanne, gießen gerade so viel Wasser hinein, dass der Boden bedeckt ist und bringen es zum Kochen. Schlagen Sie sodann die Eier in den Ring, decken Sie die Pfanne zu und lassen Sie die Eier zwei bis drei Minuten lang kochen. Zum Schluss legen Sie die Würste, das Ei und die Käsescheibe zwischen die Muffin-Scheiben.

Wer sich an einem leckeren Rösti versuchen will, reibt eine Kartoffel in eine Schüssel, mischt ein Ei unter und würzt alles mit Salz und Pfeffer. Erhitzen Sie dann ein wenig Öl in einer Pfanne und geben Sie die Mischung hinein. Flachdrücken, von beiden Seiten goldbraun braten und fertig ist das Rösti, dass sich ebenfalls gut im McMuffin macht.

