Konditorei backt nun Klopapier - und die Kunden sind begeistert

Toilettenpapier hat es in der Coronavirus-Krise zu ungeahnter Berühmtheit gebracht. Eine Konditorei hatte nun eine geniale Idee und die Kunden lieben es.

In Zeiten des Coronavirus sind leere Toilettenpapier-Regale häufig.

Ein Konditor hat nun eine humorvolle "Lösung" gefunden.

Seitdem ist in der Backstube wieder etwas los.

Das Coronavirus hat Deutschland, Europa und die Welt fest im Griff und sorgt bei vielen Menschen für Beklemmung. Jede Form der Aufheiterung ist da gern genommen. Ein Konditor in Dortmund hatte nun eine Idee, die seine Kunden in freudige Aufregung versetzt.

Konditor macht Mangelware zum Verkaufsschlager

Tim Kortüm verkauft Toilettenpapier. Nein, natürlich kein echtes, obwohl mittlerweile schon viele Geschäfte auf den Zug aufgesprungen sind und selbst Toilettenpapier anbieten. Das Klopapier des Konditors ist ein Kuchen. Für diese irre Idee wird ein runder Marmorkuchen* einfach mit weißem Fondant umwickelt und schon sieht er einer Klopapierrolle zum Verwechseln ähnlich.

Kuchen-Klopapier bessert weggebrochene Einnahmen aus

200 dieser "Rollen" pro Tag verkauft der Konditor mittlerweile in seinem "Schürener Backparadies", wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Das sind dringend benötigte Einnahmen, denn "uns ist ja hier vieles weggebrochen: Keine Hochzeitstorten mehr, keine belegten Brötchen für Veranstaltungen", klagt Kortüm. Ein Schicksal, das derzeit viele Bäcker, Catering-Firmen und Co. teilen. Die zuckersüßen Klopapierrollen können diese Verluste laut Kortüm zwar nicht ganz auffangen, aber seine Mitarbeiter in der Backstube hätten wieder zu tun.

Eine wichtige Frage ist nun natürlich noch, ob auch Nicht-Dortmunder in den Genuss der Klopapier-Kuchen kommen können. Da gibt es leider keine guten Neuigkeiten. Die speziellen Kuchen lassen sich leider nicht verschicken, wie auf dem Instagram-Account des Konditors gerade zu lesen ist. Man könne sie nur telefonisch bestellen und persönlich abholen.

