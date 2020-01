Hier sollten Sie Olivenöl in Zukunft nicht mehr hinstellen

Tipp

Olivenöl ist bei vielen täglicher Begleiter in der Küche. Deshalb ist es umso wichtiger, keine Fehler im Umgang mit dem flüssigen Gold zu machen. Wie diesen...

Olivenöl darf eigentlich in keiner Küche fehlen.

Es ist sehr geschmackvoll und eignet sich für viele verschiedene Gerichte von der Pastasoße bis hin zum Salatdressing.

Leider ist Olivenöl auch sehr empfindlich und diese Fehler müssen Sie vermeiden.

Es gibt verschiedene Qualitäten zu kaufen und je teurer die Flasche Olivenöl war, die Sie sich gegönnt haben, desto mehr sollten Sie darauf achten, das Olivenöl richtig zu lagern.

Stellen Sie Olivenöl niemals direkt an den Herd

Wenn das Olivenöl in Ihrer Küche häufig in Gebrauch ist, dann verstauen Sie es sicherlich nicht ganz hinten im Schrank, sondern möglichst griffbereit. Das heißt für viel Hobbyköche: direkt neben dem Herd. Das sollten Sie in Zukunft lieber nicht mehr machen.

Am Herd ist das Olivenöl immer wieder Hitze ausgesetzt. Jedes Mal, wenn Sie länger kochen, erwärmen Sie die Flasche bis zu einem gewissen Grad mit und dadurch kann es passieren, dass das Olivenöl schneller ranzig wird. Es wäre sehr ärgerlich, wenn Sie Ihr gutes Olivenöl so leichtfertig aufs Spiel setzen. Stellen Sie es also lieber an einen kühlen Ort, aber bitte nicht in den Kühlschrank. Davon wird es zwar nicht schlecht, aber wolkig und eventuell sogar fest.

Stellen Sie Olivenöl niemals ins Fenster

Auch Licht ist ein Feind des Olivenöls. Wenn Sie das Öl in einer durchsichtigen Flasche lagern, zum Beispiel mit ein paar eingelegten Kräutern, dann sieht das zwar hübsch aus, wird aber ebenfalls schneller ranzig. Die UV-Strahlung im direkten Tages- oder Sonnenlicht fördert die Alterung einiger Öl-Bestandteile. Lagern Sie das Olivenöl also lieber dunkel.

Lassen Sie Olivenöl niemals offen stehen

Der letzte große "Übeltäter" ist der Sauerstoff. Bestandteile des Öls oxidieren sehr schnell bei Kontakt mit Luftsauerstoff. Deshalb sollten Sie das Olivenöl nicht in einem offenen Behälter, sondern in gut verschließbaren Flaschen oder Kanistern aufbewahren. Wenn Sie das Öl dekorativ auf den Esstisch stellen möchten, dann bitte nur in Mengen, die Sie in wenigen Tagen verbrauchen können.

Die richtige Lagerung von Olivenöl lässt sich gut mit der von Wein vergleichen. Gut verschlossen, lichtgeschützt, kühl und ohne starke Temperaturschwankungen ist es viele Jahre haltbar, obwohl die meisten Hersteller eine Haltbarkeit von 24 Monaten nach Abfüllung angeben.

