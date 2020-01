Auf diese Mythen sind alle Pasta-Fans schon einmal hereingefallen

Aufgedeckt!

Spaghetti an die Wand und Penne nur mit wenig Wasser kochen - erkennen Sie sich da wieder? Wir decken die am weitesten verbreiteten Pasta-Mythen auf.

Essen Sie gerne Pasta? Wer tut das auch nicht! Deshalb sollten Sie sich diese Pasta-Mythen durchlesen - und Sie in Zukunft vor dem Pasta-Genuss vermeiden.

Mythos 1: Spaghetti an die Wand werfen

Bitte, tun Sie das nicht - egal, was die Werbung oder irgendjemand sonst Ihnen vorgaukeln möchte! Pasta gehört nicht an die Wand. Probieren Sie doch einfach mal diesen Trick um festzustellen, ob die Pasta al dente ist: Kosten Sie eine Nudel. Problem gelöst.

Mythos 2: Öl macht Nudeln weniger klebrig

Nein, tut es eben nicht. Zu wenig Wasser im Topf macht Nudeln klebrig, da hilft leider auch kein Öl. Denn das Öl schwimmt im Kochtopf oben auf dem Wasser und hat somit auch gar keinen Einfluss auf den Zustand der Pasta.

Mythos 3: Salz gleich zu Anfang in den Topf

Kann man schon machen, dann klappt das Pastakochen aber nicht so gut. Denn das Wasser braucht länger zum Kochen, wenn schon in das kalte Wasser Salz gegeben wird. Bringen Sie also Ihr Wasser lieber schnell zum Kochen und streuen Sie dann das Salz dazu. Es löst sich in dem erhitzten Wasser schnell auf und dann können auch schon die geliebten Nudeln in den Topf.

Mythos 4: Pasta braucht nicht viel Wasser

Wie weiter oben schon erwähnt: Durch zu wenig Wasser kleben die Nudeln aneinander und man bekommt eher Nudel-Matsch, als leckere, bissfeste Pasta. Achten Sie also darauf, dass so viel Wasser im Topf ist, dass die Nudeln gleichmäßig garen können.

Übrigens: Auch einen Deckel auf den Topf setzen hilft nichts. Wenn zu wenig Wasser im Topf ist, werden die Nudeln auch mit Deckel klebrig.

Mythos 5: Pasta nach dem Kochen abschrecken

Bloß nicht! Klassischer Anfängerfehler. Denn wer seine Nudeln abschreckt, der wäscht ihnen die Speisestärke ab, die später dafür sorgt, dass die Soße gut an den Nudeln haften bleibt. Außerdem kühlen die Nudeln auf diese Weise unnötig ab.

