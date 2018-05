Sie wollen richtig Geld sparen? Dann holen Sie sich diesen Handyvertrag

Ab 8. Mai 2018 bekommen Sie bei Blau, dem Top-Anbieter für mobile Telekommunikation, einen Handyvertrag für richtig wenig Geld. Schlagen Sie zu!

Was ist für Sie der beste Handyvertrag? Natürlich ein Vertrag, der Ihnen alles bietet, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger. Klare und transparente Leistungen. Zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mobile Telekommunikation von Blau

Im Angebot von Blau finden Sie günstige Handyverträge, aus denen Sie ganz nach persönlichem Bedarf auswählen können. Die Unterschiede der Tarife liegen vor allem in der Größe des Datenvolumens mit LTE und den Inklusiveinheiten bzw. Allnet Flats für das Telefonieren und Simsen in alle deutschen Netze.

Ob Sie Einsteiger in den mobilen Lebensstil sind, das mobile Internet ganz selbstverständlich zu Ihrem Leben gehört oder Sie alle Möglichkeiten ausschöpfen möchten: Einer der günstigen Handyverträge von Blau passt garantiert zu Ihnen.

Jetzt Spitzenangebote sichern

Die Tarifempfehlung mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Blau Allnet L Tarif. Seit 8 . Mai steht Ihnen für nur 9,99 € im Monat (davor 14,99 €/mtl.) ein monatliches Datenvolumen von 3 GB mit LTE zur Verfügung - Sie telefonieren und simsen rund um die Uhr in alle deutschen Netze.

Und für alle Viel- und Dauersurfer dürfte auch der zweite Aktionstarif Allnet XL spannend sein: Während der Tarif bisher mit 4 GB ausgestattet war, legt Blau nun 1 GB zusätzlich und reduziert dabei noch die Grundgebühr um 5 € im Monat auf nun 14,99 € im Monat.

Die Tarife im Überblick:

Blau Allnet L mit 3GB LTE und Allnet Flat in alle dt. Netze für 9,99 €/mtl. – hier geht's zum Angebot.

Blau Allnet XL mit 5GB LTE und Allnet Flat in alle dt. Netze für 14,99 €/mtl. – hier geht's zum Angebot.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Spitzentarif bei Blau

Weitere Highlights:

Anschlusspreisbefreiung

Verzicht auf eine Datenautomatik

gleichbleibender Preis nach Ablauf der 24 Monate Laufzeit

Entscheiden Sie sich jetzt für einen Blau-Mobilfunkvertrag mit Laufzeit und sichern Sie sich Ihren Online-Vorteil.

Mobilfunkvertrag: Telefonieren, Simsen und Surfen

Entdecken Sie die Vorteile des mobilen Lebens. Mit Smartphone und Vertrag haben Sie jederzeit Zugriff aufs mobile Internet, um z.B. Restauranttipps herauszusuchen, Urlaubsfotos zu versenden, die sozialen Netzwerke zu nutzen oder die Charts online auf Ihr Handy zu streamen. Mit Ihrer Entscheidung für einen Handyvertrag bei Blau liegen Sie immer richtig, denn jeder Tarif enthält alles, was Sie brauchen. So einfach ist das. Und so günstig.