So werden Sie reich, ohne viel dafür zu tun - mit diesem Trick

Millionär sein – das geht meist nicht von heute auf morgen. Doch wer einen langen Atem hat, der wird belohnt. Eine Investment-Legende verrät seinen besten Tipp.

Er ist 86 Jahre alt – und dennoch gilt er noch immer als eine der berühmtesten Großinvestoren der USA. Und noch immer hat der Multi-Milliardär Warren Buffett seine Investment-Firma, in der fast sein gesamtes Vermögen von etwa 67 Milliarden Euro steckt, fest in der Hand. Die Aktie seines Unternehmens, dessen größter Aktionär er selbst ist, wird sogar als die teuerste an der Börse zu kaufende Aktie der Welt gehandelt. Doch wie hat er das nur geschafft?

Vom einfachen Mann zum Multi-Millionär: Investment-Legende enthüllt sein Geheimnis

In seinem jährlichen Brief an die restlichen Aktionäre von Berkshire Hathaway gab die Investment-Legende erstmals Einblicke in die Vorgehensweise, wie er so reich werden konnte. Dabei fällt auf: Sein größter Tipp ist nicht, die Gelegenheit so schnell wie möglich am Schopf zu packen – sondern sich stattdessen viel Zeit zu lassen und geduldig zu warten. Und am besten in eher schnöde und vor allem langfristige Investmentfonds anzulegen.

Doch der Geschäftsmann ist nicht der einzige, der sich an dieses Credo hält – und damit viel Geld kassierte. Russ Gremel, ein 98-jähriger Rentner aus Chicago, hat sich daran schon viel länger als der Investment-Tycoon gehalten – und wurde am Ende ebenfalls reich beschenkt.

Investment-Tipp: Viel Geduld und Fleiß machen sich am Ende bezahlt

Vor etwa 70 Jahren kaufte Gremel Aktien im Wert von knapp 1.000 Euro bei der US-Apothekenkette Walgreens. "Er dachte sich, dass Menschen immer Medizin brauchen und dass Frauen immer Make-Up kaufen würden", berichtet "The Chicago Tribune" über Gremel. "Er wollte die Aktien so lange behalten wie möglich und sah es als gute Investition an."

Und das mit Erfolg: Die Aktien sollen zurzeit knapp zwei Millionen Euro wert sein. Doch anstatt das Geld zu verprassen oder zu vererben, hat der ehemalige Soldat und Anwalt das gesamte Geld an die Umweltorganisation Illinois Audubon gespendet. Dieses möchte ihm zu Ehren nun sogar ein Naturschutzgebiet errichten und auf seinen Namen taufen.

Warren Buffett und Russ Gremmel: Bescheidenheit führt zu Erfolg

Er selbst hatte das Geld nie nötig – da er ehe- und kinderlos blieb, musste er nie für jemanden sorgen, außer für sich selbst. Mit 45 ging er deshalb bereits in Rente. Zudem sparte er viel Geld im Alltag – so fuhr er 25 Jahre lang dasselbe Auto, wohnt seit 95 Jahren im selben Haus und isst lieber zuhause, als in ein teures Restaurant zu gehen. Deshalb erfuhr erst jetzt die Öffentlichkeit von dem vielen Geld. "Ich bin ein sehr einfacher Mann", zitiert ihn die "Chicago Tribune". "Ich habe nie jemandem gesagt, dass ich so viel Geld habe."

