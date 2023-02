Ab 3.700 Euro im Monat gelten Singles als reich – laut Studie

Wie viel haben Deutschlands Topverdiener zur Verfügung? Es ist weniger, als Sie vielleicht glauben. Die Inflation wurde hier nicht berücksichtigt.

Ein großes Haus mit Pool oder ein teurer Sportwagen – das sind vielleicht einige Vorstellungen, die manche Menschen haben, wenn sie an Reichtum denken. Aber mit welchem Verdienst gilt man in Deutschland als reich und kann man sich davon wirklich ein Leben im Luxus leisten?

Reich – ab welchem Einkommen bin ich das?

Die Frage, ab wann jemand als reich gilt, ist nicht ganz leicht zu beantworten, wie der Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft schreibt. Demnach bewegen sich Reiche in ganz anderen Einkommensregionen, als die meisten glauben mögen. Im Jahr 2018 galt eine alleinstehende Person zu den „einkommensreichsten 10 Prozent“, wenn sie über ein Monatsnettoeinkommen von 3.700 Euro verfügte, informiert das Institut der deutschen Wirtschaft in einer Analyse aus Dezember 2021. Zwei Jahre zuvor sei die Schwelle rund 260 Euro niedriger gewesen.

Jahr Prozent Gehalt 2018 obere zehn Prozent 3.700 Euro 2018 obere fünf Prozent 4.560 Euro 2018 obere ein Prozent 7.190 Euro

Quelle: IW Köln, aufgerufen am 21.02.2023

Reich: Wie sieht es bei Paaren ohne Kinder aus?

Damit sich der Reichtum im Vergleich zu einem Single-Haushalt vergleichen ließe, müsse man bei Paaren das 1,5fache eines Single-Einkommens berechnen, informiert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und argumentiert damit, dass ein Paar-Haushalt ja nicht zwei Küchen oder zwei Wohnzimmer benötige. Im Jahr 2018 zählte ein kinderloses Paar in einem Haushalt mit einem gemeinsamen Nettoeinkommen von rund 5.550 Euro zu den oberen zehn Prozent. Bei einem gemeinsamen Einkommen von ca. 10.790 Euro gehörte das Paar zu den Top-1-Prozent der Gesellschaft, informiert das IW.

Vermögen: Wann gelte ich als reich?

Einerseits kann das monatliche Einkommen einen Eindruck geben, ob Sie als reich oder arm gelten, andererseits kann Reichtum auch über die Höhe des Vermögens ermittelt werden. Also das, was man umgangssprachlich auf der hohen Kante hat. Das Portal Chip berichtet über eine Studie der Allianz, dass Normal-Verdiener in Deutschland rund 18.000 Euro Geldvermögen besitzen würden. Das durchschnittliche Gesamtvermögen der Mitte der deutschen Gesellschaft betrage rund 71.000 Euro, wie Chip die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zitiert.