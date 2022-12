Trinkgeld im Taxi: Mit zehn Prozent auf die Rechnung können Sie nichts falsch machen

Sie wollen der Taxifahrerin oder dem Taxifahrer einen kleinen Obolus geben? Dann sollten Sie wissen, wie viel Trinkgeld angemessen ist.

Wie viel Trinkgeld sollte man nach einer Taxifahrt geben? So viel vorneweg: Bei einem Trinkgeld handelt es sich immer um eine freiwillige Leistung. Sie sind also ohnehin zu nichts verpflichtet. Es gilt jedoch als höfliche Geste, wenn man der Taxifahrerin oder dem Taxifahrer – ähnlich wie beispielsweise der Servicekraft im Restaurant oder beim Friseur – einen kleinen Obolus gibt.

Trinkgeld im Taxi: Zehn Prozent auf die Rechnung üblich

Üblich sind für Taxifahrer zehn Prozent Trinkgeld auf die Rechnung, berichtet Bayern3.de. Ähnlich hoch wie die Trinkgelder, die man typischerweise im Restaurant gibt. Ungerade Summen würden beim Trinkgeld nach der Taxifahrt zudem aufgerundet, heißt es in einem Beitrag auf Focus.de als Empfehlung. So habe man eine glatte Summe und der Taxifahrer müsse keine Münzen rausgeben.

Was muss man beim Bezahlen mit EC-Karte beachten?

Etwas kniffliger wird es manchmal, wenn man die Taxifahrt mit EC- oder Kreditkarte bezahlt. „Fragen Sie den Taxifahrer, ob er den Betrag auf die von Ihnen genannte Summe aufrunden kann“, rät das Portal. „Verneint er dies, geben Sie das Trinkgeld extra als Münzen oder Schein.“ Buche und bezahle man die Fahrt vorab per App, könne man online meistens auch das Trinkgeld auswählen und den Betrag direkt abbuchen lassen.

Obergrenzen für Trinkgelder in manchen Unternehmen

In anderen Branchen ist es mit dem Trinkgeld nicht so einfach. So dürfen etwa Briefträger oder Paketboten zum Teil nur Sachgeschenke mit kleinem Wert annehmen. Unabhängig von der Branche können zudem einzelne Unternehmen eigene Obergrenzen für ihre Mitarbeiter festlegen, was die Annahme von Trinkgeld betrifft. Am besten ist es, wenn man sich vorher über die Regelungen des jeweiligen Unternehmens erkundigt. Dann kann man Trinkgeldgeben nichts falsch machen. Davon abgesehen weiß zudem jeder: Ein Trinkgeld muss immer bedingungslos sein und darf nicht an eine Gegenleistung geknüpft werden.