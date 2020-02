Supermarkt-Kassierer teilt gegen Kunden aus - das regt ihn richtig auf

Es gibt einige Dinge und vor allem Kunden, die Supermarkt-Kassierer extrem nerven. Jetzt verrät ein Kassierer anonym, was stört und wann es Ärger über falsche Preise gibt.

Ob ausverkaufte Ware, lange Schlangen oder unfreundliche Supermarkt-Mitarbeiter: Es gibt vieles, worüber sich Kunden tagtäglich beim Einkaufen aufregen. Doch selten gibt es Einblicke, wie sich die Mitarbeiter im Umgang mit (unfreundlichen) Kunden fühlen. Doch jetzt hat ein Supermarkt-Kassierer, der anonym bleiben möchte, gegenüber der FAZ aus dem Nähkästchen geplaudert.

Supermarkt-Kassierer teilt gegen Kunden aus - Tierschutz, aber kein teures Biofleisch?

So regt sich der Mitarbeiter, der seit zehn Jahren in einem "gut besuchten Supermarkt" arbeitet, darüber auf, dass viele Kunden nach einer Doppelmoral leben würden. So sollen sich immer wieder Kunden darüber beschweren, dass viel zu viele Lebensmittel weggeschmissen würden.

Das bejaht der Supermarkt-Kassierer, aber "wenn ein Apfel nur eine leichte Druckstelle hat, nimmt den kein Kunde mehr. Was sollen wir also machen? Der wird irgendwann weggeschmissen werden", meint er gegenüber der Tageszeitung.

Und es gehe beim Tierschutz weiter. So würden viele wollen, dass die Tiere artgerecht gehalten werden - aber nicht für teures Biofleisch zahlen. "Das ist ja auch in Ordnung", erklärt der Supermarkt-Kassierer. "Aber dann soll man auch die Klappe halten und nicht große Predigten darüber halten, dass man etwas für die Tiere machen will."

Falsche Preise an Regalen - alles nur Kunden-Abzocke?

Dagegen kann er aber verstehen, dass sich Kunden aufregen, wenn falsche Preise an den Regalen stehen und sie dementsprechend ihr blaues Wunder an der Kasse erleben. "Es gibt aber Kunden, die dann sofort aggressiv und beleidigend werden, nach dem Motto: Sie haben das mit Absicht gemacht, Sie wollen mich hier abzocken!" Stattdessen stecke meist einfach nur ein dummes Missgeschick dahinter, so der Kassierer. "Manchmal vergessen Kollegen, die Preise am Regal zu aktualisieren. Wie gesagt, das ist ärgerlich. Aber es ist kein Grund, die Kassierer zu beleidigen. Deren Fehler ist das nicht", schließt er.

